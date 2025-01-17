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سعر 0xsim by Virtuals (SAGE) المباشر لليوم هو USD 0.00372622 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.73M . يتم تحديث سعر SAGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق 0xsim by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36K - تغيير سعر 0xsim by Virtuals خلال اليوم هو -7.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر 0xsim by Virtuals (SAGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000284095965761354 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000284095965761354 -7.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر 0xsim by Virtuals (SAGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xsim by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00361083$ 0.00361083 $ 0.00361083 24 ساعة مرتفع $ 0.0041807$ 0.0041807 $ 0.0041807 عالية طوال الوقت $ 0.00919017$ 0.00919017 $ 0.00919017 تغير السعر (1 ساعة) +0.23% تغير السعر (1يوم) -7.08% تغير السعر (7 أيام) -7.86%

معلومات سوق 0xsim by Virtuals (SAGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: