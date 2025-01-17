سعر 0xsim by Virtuals (SAGE)
سعر 0xsim by Virtuals (SAGE) المباشر لليوم هو USD 0.00372622. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.73M. يتم تحديث سعر SAGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق 0xsim by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36K
- تغيير سعر 0xsim by Virtuals خلال اليوم هو -7.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000284095965761354 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر 0xsim by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000284095965761354
|-7.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر 0xsim by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-7.08%
-7.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SAGE is the token of 0xsim, an onchain AI tipping agent who stalks the timeline for meaningful contributions to Base and the crypto community. Drop real crypto knowledge, get tipped in $SAGE on X. Built fully in-house using a combination of different LLMs and stitched together using the multi-agent system Langgraph, 0xsim has been launched on the Virtuals ecosystem on Base and includes onchain abilities and multimodal vision.
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RM0.01676799
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₺0.1323925966
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₹0.3225416032
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￡E.0.187801488
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R$0.0225063688
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