تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة





في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المستخدمين على العمل بكفاءة أكبر ، لا توفر صفحة تداول MEXC للعقود الآجلة وظائف وضع الطلبات الأساسية فحسب، بل تأتي أيضًا مزودة بمجموعة متنوعة من الميزات المساعدة العملية، والتي تغطي أوضاع الصفقة، وتذكيرات الإشعارات، والعمليات السريعة، وعرض البيانات. ستمنحك هذه المقالة نظرة عامة شاملة على هذه الوظائف شائعة الاستخدام، مما يساعدك على التداول بسهولة أكبر.









في التداول الفوري، يمكن للمستثمرين فقط شراء الأصل أولاً ثم بيعه لاحقًا. على النقيض من ذلك، يتيح تداول العقود الآجلة على MEXC للمستخدمين الاحتفاظ بالصفقات الطويلة والقصيرة في وقت واحد.





على سبيل المثال، إذا اختارت المستثمرة Alice تداول BTCUSDT ، يمكنها فقط الشراء ثم تحديد موعد البيع لاحقًا. مع تداول العقود الآجلة، تمكنها منتجات MEXC من فتح وإدارة كل من الصفقات الطويلة والقصيرة في نفس الوقت.





الاستمرار مع Alice كمثال: إذا كانت تتداول عقود بيتكوين USDT-M الآجلة تحت وضع التحوط ، وقالت انها قد تختار لفتح إما قصيرة أو طويلة الصفقة أولا. عند إضافة إلى الصفقات على دفعات، فإن طلبات طويلة وقصيرة لا تعوض بعضها البعض؛ بدلا من ذلك، الصفقات في نفس الاتجاه سوف تتراكم.





تسمح هذه المرونة للمتداولين بالسعي لتحقيق عوائد محتملة أكبر بتكاليف أقل - أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل تداول العقود الآجلة جذابًا للغاية. تحتل منصة عقود MEXC الآجلة المرتبة الأولى عالميًا في السيولة، وتدعم رافعة مالية تصل إلى 500 مرة (متاحة حاليًا لأزواج BTCUSDT ETHUSDT )، وتوفر أسعارًا عادلة وشفافة - مما يجعلها خيارًا رائدًا لتداول العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم.





في الأقسام التالية، سوف نقدم بعض الوظائف المساعدة الرئيسية على صفحة تداول عقود MEXC الآجلة لمساعدتك على التداول بشكل أكثر فعالية. من أجل الوضوح، سنعرض هذه الميزات بشكل أساسي على إصدار الويب، على الرغم من أن معظمها متاح أيضًا في التطبيق.





للبدء، قم بتسجيل الدخول إلى موقع MEXC الرسمي. في صفحة تداول العقود الآجلة، انقر فوق الزر ⚙️ في الزاوية العلوية اليمنى للوصول إلى صفحة الإعدادات، حيث يمكنك تكوين العديد من الوظائف المساعدة المتعلقة بوضع الطلب.













تتضمن إعدادات التداول وضع الصفقة، ووضع الرافعة المالية، وحماية الانتشار، والتداول السريع، و TP / SL المتقدم، والنوافذ المنبثقة لتأكيد الطلب.









وضع الصفقة: اختر بين وضع التحوط ووضع أحادي الاتجاه . يكمن الاختلاف في ما إذا كان زوج العقود الآجلة يسمح بعقد صفقات طويلة وقصيرة في وقت واحد.





وضع الرافعة المالية: اختر بين الوضع البسيط والوضع المتقدم. الفرق هو ما إذا كانت مضاعفات الرافعة المالية وأوضاع الهامش هي نفسها لكل من الصفقات الطويلة والقصيرة.





حماية الأسعار: عندما تتقلب ظروف السوق بشكل حاد، فإن تمكين حماية الانتشار يمنع طلباتك من أن يتم تشغيلها بأسعار غير مواتية، مما يحميك من تقلبات السوق غير الطبيعية.





الكمية ، ما عليك سوى النقر فوق شراء أو بيع لفتح صفقة على الفور. التداول السريع : يتيح وضع الطلبات السريعة مباشرة على الرسم البياني للشمعدان بسعر السوق الحالي. بعد إدخال، ما عليك سوى النقر فوقأولفتح صفقة على الفور.









إذا تم تمكين الإخطارات ، وظائف مثل TP/SL المتقدمة ، مطالبات تأكيد النظام ، أو مطالبات طلب السوق شاغرة سوف تؤدي النوافذ المنبثقة المقابلة للتنبيهات.









وتشمل إعدادات الإخطار تنبيهات التصفية، ومشغلات رسوم التمويل ، وطلبات التشغيل، ووقف الربح وقف الخسارة، وطلبات وقف الخسارة المتدرجة.









عند تمكين تنبيهات التصفية، ستصدر المنصة تحذيرًا إذا كانت نسبة هامش صفقتك أكبر من أو تساوي الحد الذي حددته. يمكن أن يؤدي كل صفقة إلى تنبيه واحد على الأكثر كل 60 دقيقة. شروط التشغيل هي كما يلي:

السيناريو 1: ضبط نسبة الهامش < 80%

عندما يكون نسبة هامش صفقتك ≥ القيمة المُحددة مسبقًا، ستُرسل المنصة تنبيهات عبر إشعارات داخل التطبيق، والبريد الإلكتروني، والرسائل الفورية. سيتم إرسال تنبيه إضافي عبر الرسائل النصية القصيرة فقط عندما تصل نسبة الهامش إلى 80%. في ظل ظروف السوق القاسية، قد يتم تصفية صفقتك خلال فترة قصيرة جدًا، وقد لا تتلقى تنبيه التصفية في الوقت المناسب.

السيناريو 2: ضبط نسبة الهامش ≥ 80%

عندما يكون نسبة هامش صفقتك ≥ القيمة المُحددة مسبقًا، ستُرسل المنصة تنبيهات عبر إشعارات داخل التطبيق، والبريد الإلكتروني، والرسائل الفورية، والرسائل النصية القصيرة. في ظل ظروف السوق القاسية، قد يتم تصفية صفقتك خلال فترة قصيرة جدًا، وقد لا تتلقى تنبيه التصفية في الوقت المناسب.



مشغل رسوم التمويل، إذا تم فرض رسوم تمويل على صفقتك وكانت القيمة المطلقة لمعدل التمويل أكبر من أو تساوي الحد الذي حددته، فستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني ورسالة داخل التطبيق. ينطبق هذا الإعداد على كل من العقود الآجلة USDT-M و Coin-M. عند تمكين، إذا تم فرض رسوم تمويل على صفقتك وكانت القيمة المطلقة لمعدل التمويل أكبر من أو تساوي الحد الذي حددته، فستتلقى إشعارًا عبر البريد الإلكتروني ورسالة داخل التطبيق. ينطبق هذا الإعداد على كل من العقود الآجلة USDT-M و Coin-M.









عند تمكين طلبات التشعيل، طلبات TP/SL، أو طلبات وقف الخسارة المتدرجة، سيقوم النظام الأساسي بإعلامك ما إذا كان يتم تشغيل النظام المقابل بنجاح أو فشل. يمكن لكل منها تشغيل ما يصل إلى 20 تنبيهات في اليوم الواحد.

















تتضمن تنبيهات التداول الإشعارات الصوتية، وتحذيرات التصفية، وإشعارات التصفية، وإلغاء الطلبات، وتعبئة الطلبات،

ومشغلات TP/SL، ووقف الحد ، وطلبات التشغيل. عند حدوث هذه الأحداث، ستقوم المنصة بإعلامك عبر النوافذ المنبثقة على صفحة التداول. يمكنك اختيار تمكين هذه التنبيهات أو تعطيلها، وهي تنطبق على جميع أزواج العقود الآجلة.









يتم تشغيل تحذيرات التصفية عندما تكون نسبة هامش صفقتك أكبر من أو تساوي الحد الذي قمت بتعيينه. يتم تكوين الحد الأدنى ضمن مشغل رسوم التمويل في إعدادات تنبيه السوق. يمكن أن يؤدي كل صفقة إلى إصدار تحذير واحد على الأكثر كل 5 دقائق.





ستظهر أنواع التنبيهات الأخرى كنوافذ منبثقة عند حدوث حدث الطلب المقابل. على سبيل المثال ، إذا تمت تصفية صفقتك وتم تمكين مفتاح إشعار التصفية، فستتلقى تنبيهًا منبثقًا.





بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تكوين تنبيهات الأسعار بسرعة من الزاوية العلوية اليمنى من صفحة التداول.









بالنقر على زر تنبيه السعر، يمكنك تعيين معلمات مثل زوج التداول، ونوع التنبيه، وتردد التنبيه. بمجرد التكوين، انقر فوق إنشاء تنبيه لإكمال الإعداد.









بعد الإنشاء، يمكنك عرض تنبيه الأسعار الذي قمت بتعيينه للتو في قائمة التنبيهات. انقر فوق زر التبديل في أي وقت لتمكين هذا التنبيه أو تعطيله.





إذا خضع السوق لتغييرات كبيرة وتريد حذف تنبيه الأسعار هذا، فانقر فوق حذف الكل لإزالته.













تسمح لك عقود MEXC الآجلة بالتداول مباشرة على مخطط الشموع، مما يساعدك على إنشاء طلبات الحد وتعديلها وإلغائها بسرعة، بالإضافة إلى تعيين وتعديل طلبات إغلاق السوق وأخذ الأرباح ووقف الخسارة. يمكنك معرفة المزيد حول هذه الميزة من خلال قراءة كيفية إجراء عمليات تداول العقود الآجلة على مخطط K-line









بالإضافة إلى الوظائف المساعدة المتعلقة بالترتيب المذكورة أعلاه ، توفر MEXC أيضًا العديد من الأدوات للمساعدة في تداول العقود الآجلة. يمكنك استخدامها وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك الخاصة.









يفضل العديد من المتداولين ذوي الخبرة رسم خطوط مساعدة على مخططات الشموع للمساعدة في التنبؤ باتجاهات السوق المستقبلية. تقدم MEXC أداة رسم تمكن المستخدمين من رسم خطوط تحليل مهنية مختلفة بسرعة، مما يدعم قرارات استثمارية أفضل.





لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على المقالة كيفية استخدام أدوات الرسم





بعد الرسم على مخطط الشمعدان، يمكنك أيضًا استخدام أداة المغناطيس 🧲 لالتقاط خطوطك تلقائيًا إلى أعلى أو أدنى نقطة على الشمعدان، كما هو موضح في المثال أدناه.













على غرار التداول الفوري، يمكن دمج ميزة مشاركة اللقطات مع أداة الرسم. بعد ترميز مخطط ليعكس توقعاتك للسوق، يمكنك النقر فوق الزر " لقطة " لإنشاء صورة قابلة للمشاركة لمخطط الشموع الحالي، مما يسمح لك بمشاركة تحليل السوق بسرعة.









بالإضافة إلى ذلك، ضمن سجل الطلبات والتداول، يمكنك النقر فوق الزر "مشاركة" بجوار "المحقق PNL" لمشاركة نتائج الربح الخسارة الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي أو حفظها محليًا بنقرة واحدة.













تساعد وظيفة العرض متعددة النوافذ على تحسين كفاءة المراقبة وأداء التداول عبر أزواج رمزية متعددة. لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى كيفية تغيير تخطيط مخطط K-Line للعقود الآجلة









تقدم صفحة تداول عقود MEXC الآجلة ثلاثة أوضاع تخطيط: Pro (اللوحة اليمنى)، Pro (اللوحة اليسرى)، و Widescreen. يمكنك الوصول إليها بالنقر فوق الزر ⚙️ في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة التداول.





بالإضافة إلى ذلك، تدعم الوحدات النمطية المختلفة في صفحة تداول عقود MEXC الآجلة وظيفة السحب وتغيير الحجم. ما عليك سوى الضغط والسحب من الزاوية اليمنى السفلية للوحة لضبط حجمها وفقًا لتفضيلاتك.













بالإضافة إلى قسم سجل الطلبات في أسفل صفحة التداول، يدعم مخطط الشموع الآن أيضًا عرض سجلات الطلبات السابقة. حاليًا، يتم عرض ما يصل إلى 100 من أحدث الطلبات المملؤة.





على مخطط الشمعدان، انقر بزر الماوس الأيمن لفتح القائمة السريعة، وحدد إعدادات العرض، وتحقق من سجل الطلبات . سترى بعد ذلك أسهمًا حمراء لأسفل لطلبات البيع وأسهمًا خضراء لأعلى لطلبات الشراء، تمثل طلبات الشراء التاريخية الخاصة بك.









عندما تحوم المؤشر فوق سهم - على سبيل المثال، سهم أحمر لأسفل - سيتم عرض متوسط سعر طلب البيع هذا. بالنقر فوق عرض التفاصيل، يمكنك الاطلاع على معلومات إضافية مثل وقت الطلب والكمية المملوءة والسعر المملوء والرسوم.





وبالمثل، عندما تحوم فوق سهم أخضر لأعلى، سيتم عرض متوسط سعر طلب الشراء هذا. سيؤدي النقر فوق المزيد إلى إظهار التفاصيل بما في ذلك وقت الطلب والكمية المملوءة والسعر المملوء والرسوم.









بالإضافة إلى الوظائف الإضافية التي تم تقديمها في هذه المقالة، تقدم عقود MEXC الآجلة مزايا أساسية متعددة - مثل رسوم المعاملات المنخفضة، وعمق السوق القوي والعادل، والأمن العالي والاستقرار، وقواعد التداول المرنة - مما يجعلها منصة جذابة للمتداولين في جميع أنحاء العالم.













صانع أو تنفيذ طلب المستفيد. عند تداول العقود الآجلة على MEXC ، يمكن للمستخدمين تنفيذ نوعين من الإجراءات: وضع طلبأو تنفيذ طلب





اعتبارًا من 16 أغسطس 2025، وفقًا لأحدث جدول للرسوم، يدفع المستخدمون المنتظمون في MEXC رسومًا بنسبة 0.01% لطلبات الصانع ورسومًا بنسبة 0.04% لطلبات المستفيد عند تداول العقود الآجلة الدائمة. يمكن للمستخدمين الذين يحملون 500 MX توكن على الأقل الاستمتاع بخصم إضافي بنسبة 50%. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى الرسوم المتعلقة بـ MEXC الرسمية. قد تختلف الأسعار حسب البلد أو المنطقة ، لذلك يجب اعتبار صفحة الرسوم المرجع النهائي.













الصانع: وضع طلب حد بسعر وكمية محددين، في انتظار المستخدمين الآخرين لمطابقته. تضيف طلبات الصانع السيولة إلى السوق.

المستفيد: مطابقة نشطة مع الحد الحالي أو طلبات السوق. طلبات المستفيد تستهلك سيولة السوق.





مقارنة بين رسوم التداول للمستخدمين العاديين تداول USDT-M العقود الآجلة الدائمة يدل على أن منتجات MEXC الآجلة هي ذات قدرة تنافسية عالية في هذه الصناعة.





المنصة MEXC منافس 1 منافس 2 المنافس 3 منافس 4 رسوم صانع 0.01% 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% رسوم المستفيد 0.04% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





المنصات الأربعة المتنافسة المذكورة أعلاه كلها ضمن أفضل 20 بورصة للعملات المشفرة على CoinMarketCap . توضح المقارنة البسيطة بوضوح ميزة رسوم MEXC في تداول العقود الآجلة. بالنسبة لرسوم المستفيد وحدها، تتراوح أسعار المنافسين من 0.045% إلى 0.06%، وأعلىها 1.5 مرة سعر MEXC.





على سبيل المثال، لنفترض أن مستخدمًا يُدعى Alice يخطط لاستثمار 10000 USDT برافعة مالية 10x، وفتح صفقة كصانع وإغلاقه كمستفيد. سيكون الحجم الإجمالي للصفقة 100000 USDT (تجاهل تقلبات الأسعار). الرسوم التي ستدفعها أليس عبر المنصات الخمس هي كما يلي:





المنصة MEXC منافس 1 منافس 2 المنافس 3 منافس 4 رسوم صانع (USDT) 10 18 20 20 20 رسوم المستفيد (USDT) 40 45 50 60 60 إجمالي الرسوم (USDT) 50 63 70 80 80





إن مقارنة رسوم التداول الفعلية تجعل هيكل العقود الآجلة منخفضة الرسوم لمنصة MEXC أكثر وضوحا، مما يدل على ميزتها القوية في مساعدة المستخدمين على تقليل تكاليف التداول.





بالإضافة إلى ذلك ، اعتبارًا من 16 أغسطس 2025 (وقت كتابة هذا التقرير)، أطلقت MEXC مهرجان المتداول ، حيث تقدم صفرًا من رسوم صانع و مستفيد على أكثر من 140 زوجًا من أزواج تداول العقود الآجلة - مما يوفر فوائد أكبر للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.





منذ تأسيسها، اشتهرت MEXC باكتشافها مشاريع عالية الجودة وإدراج مشاريع جديدة بسرعة، وكسب موافقة المستخدمين على نطاق واسع. ساعدت سنوات من الخبرة والسمعة في المجال MEXC على جذب عشرات الملايين من المستخدمين، مما يجعلها الخيار الأول لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة. اليوم، تغطي خدمات MEXC أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم. تمنح قاعدة المستخدمين الكبيرة هذه تداول عقود MEXC الآجلة عمقًا ممتازًا، ودفاتر طلبات متوازنة، وأسعارًا عادلة وشفافة. في الـ 24 ساعة الماضية وحدها ، تجاوز حجم تداول العقود الآجلة لـ MEXC 39.8 مليار دولار أمريكي . يضمن هذا العمق التنفيذ السلس حتى في ظل ظروف السوق القاسية، مما يساعد المتداولين على تجنب التصفيات غير الضرورية. (البيانات اعتبارًا من 16 أغسطس 2025 ؛المصدر: CoinMarketCap)









على سبيل المثال ، باستخدام زوج التداول BTCUSDT : بحساب إجمالي حجم طلب الحد ضمن ± 5 نقاط أساس من منتصف السعر ، يُظهر دفتر طلبات MEXC حوالي 80.79 مليون USDT، بينما يظهر منافس عالمي من أفضل 3 منافسين حوالي 39.33 مليون USDT. وهذا يعني أن سيولة MEXC أعلى بنحو 2.1 مرة من سيولة الشركة الرائدة في الصناعة.









تقدم عقود MEXC الآجلة قواعد تداول مرنة للغاية، مع رافعة مالية قابلة للتعديل من 1x إلى 500x. تدعم عقود USDT-M الآجلة ما يصل إلى 500x من الرافعة المالية. تدعم عقود Coin-M الآجلة ما يصل إلى 125x من الرافعة المالية. حاليًا، تدعم أزواج BTCUSDT ETHUSDT الحد الأقصى للرافعة المالية 500x، مما يعزز بشكل كبير كفاءة رأس المال ويمكّن استراتيجيات التداول المتنوعة.





تدعم عقود MEXC الآجلة ثلاثة أنواع من الطلبات. تسمح طلبات الحد للمستخدمين بتحديد سعر وكمية الطلب الخاصة بهم؛ يتم تنفيذ الطلبات وفقًا للشروط المحددة. يتم تنفيذ طلبات السوق فورًا بسعر السوق الحالي؛ يجب إدخال الكمية فقط. تسمح طلبات التشغيل للمستخدمين بتعيين سعر التشغيل وسعر الطلب والكمية مسبقًا. عندما يصل السوق إلى سعر التشغيل، يقوم النظام تلقائيًا بوضع الطلب. قبل استيفاء شرط التشعيل، لا يتم تجميد أي هامش أو صفقة.





بالنسبة لأوضاع الهامش، يمكن للمستخدمين الاختيار بمرونة بين الهامش المتبادل والهامش المعزول. لمزيد من التفاصيل، راجع القسم الخاص بأوضاع تداول العقود الآجلة . تدعم MEXC أيضًا وضع التحوط، مما يسمح للمتداولين بالاحتفاظ بالصفقات الطويلة والقصيرة على نفس العقد، ولكل منها رافعة مالية مستقلة. في وضع التحوط ، يعتمد استخدام الهامش على مستوى المخاطرة المعين.









نسخ التداول هي استراتيجية استثمار تسمح للمستخدمين بتكرار صفقات المتداولين ذوي الخبرة تلقائيًا. يوصى بهذا بشكل خاص للمبتدئين ذوي الخبرة المحدودة في العقود الآجلة.





التداول الشبكي هي استراتيجية كمية آلية تضع سلسلة من طلبات الشراء والبيع ضمن نطاق سعري محدد مسبقًا، وتشكل "شبكة". مع تقلب السعر ضمن هذا النطاق، يشتري النظام بشكل متكرر بسعر منخفض ويبيع بسعر مرتفع، ويحصل على أرباح من تحركات الأسعار الصغيرة. تظهر الأبحاث أنه في حوالي 80% من الوقت، تتقلب معظم الأصول ضمن نطاق - مما يجعل تداول الشبكة مناسبًا بشكل طبيعي.





العقود الآجلة للأسهم هي منتجات مشتقة تجمع بين الأسهم الأمريكية وسوق التشفير. يسمح للمستثمرين باستخدام العملات المشفرة (مثل USDT) كهامش لتداول تحركات أسعار الأسهم الأمريكية، دون امتلاك الأسهم بأنفسهم.





أخيرًا، توفر MEXC طرقًا متعددة لتسجيل الدخول والتداول مصممة خصيصًا لتفضيلات المستخدم والأجهزة المختلفة. إذا كنت تفضل التداول عبر الهاتف المحمول على iOS أو Android، فيرجى الرجوع إلى دليل تداول العقود الآجلة (التطبيق)









يرجى ملاحظة أن العقود الآجلة هي استثمار عالي المخاطر. يجب أن يفهم المستثمرون تمامًا المخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر. لمزيد من الإرشادات حول مخاطر التداول بالرافعة المالية العالية، يرجى الرجوع إلى دليل MEXC للعقود الآجلة | استراتيجيات تداول الرافعة المالية وإدارة المخاطر





إخلاء المسؤولية: لا تشكل المعلومات الواردة في هذه المادة نصيحة بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة ، كما أنها لا تعمل كتوصية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم MEXC Learn هذه المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تقدم مشورة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار الخاصة بالمستخدمين.



