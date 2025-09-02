1. ما هو +MEXC DEX؟ إن +MEXC DEX هي منصة تجميع للبورصات اللامركزية منصة التجميع (مجمع DEX) تدمج العديد من البورصات اللامركزية لتزويد المستخدمين بأفضل مسارات التداول، مما يقلل من الانزلاق ويحسن تكاليف 1. ما هو +MEXC DEX؟ إن +MEXC DEX هي منصة تجميع للبورصات اللامركزية منصة التجميع (مجمع DEX) تدمج العديد من البورصات اللامركزية لتزويد المستخدمين بأفضل مسارات التداول، مما يقلل من الانزلاق ويحسن تكاليف
تعلم/--/DEX+/كيفية استخدام +MEXC DEX

كيفية استخدام +MEXC DEX

9/2/2025MEXC
0m
#المبتدئون
Binance Coin
BNB$957.02-2.72%
Stella
ALPHA$0.00794-4.60%
pump.fun
PUMP$0.004234-3.75%
FUNToken
FUN$0.002232-0.57%

1. ما هو +MEXC DEX؟


إن +MEXC DEX هي منصة تجميع للبورصات اللامركزية منصة التجميع (مجمع DEX) تدمج العديد من البورصات اللامركزية لتزويد المستخدمين بأفضل مسارات التداول، مما يقلل من الانزلاق ويحسن تكاليف التداول. وباعتبارها أحدث حل للتداول اللامركزي أطلقته MEXC، تدعم +DEX تداول أكثر من 10,000 أصل على السلسلة، مما يضمن للمستخدمين تنفيذ الصفقات دائمًا بأفضل الأسعار، مما يوفر تجربة تداول DEX سلسة.

2. كيفية استخدام +MEXC DEX


إن استخدام +DEX على واجهات الموقع الإلكتروني والتطبيق متشابه للغاية. وسنوضح كيفية الاستخدام بناءً على التطبيق.

2.1 كيفية فتح حساب +DEX


قبل فتح حساب +DEX، يجب أن تكون مستخدمًا لمنصة MEXC. يمكنك الرجوع إلى الدليل "كيفية تنزيل تطبيق MEXC والتسجيل للحصول على حساب MEXC" واتباع الخطوات للتسجيل.بمجرد التسجيل، انقر فوق +DEX على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC لبدء استخدام ميزاته.

إذا كنت بالفعل مستخدم MEXC، افتح تطبيق MEXC، وانقر فوق +DEX للتبديل إلى الصفحة المقابلة، ثم اقرأ اتفاقية المستخدم ووافق عليها، ثم انقر فوق التسجيل على +DEX لفتح حساب +DEX الخاص بك بنجاح.


2.2 تلقي الأصول في صورة +DEX


في صفحة +DEX، حدد المحفظة، وانقر فوق استلام، واختر العملة المشفرة والشبكة، وأدخل المبلغ، ثم انقر فوق تأكيد لتحويل الأصول من حساب MEXC الخاص بك إلى +DEX.

إذا لم تتمكن من رؤية توكن الإيداع المقابل أثناء عملية التحويل، فاستخدم ميزة التحويل في صفحة الإيداع لتحويل التوكن وإيداعها بسرعة.

ملاحظة: يدعم +DEX شبكات مثل Solana وBNB Chain وBase وTRON. سيتم دعم المزيد من الشبكات والتوكن مستقبلًا.


2.3 تداول التوكن الرائج


اضغط على زر تداول في أسفل الصفحة، ثم حدد التوكن الذي تريد تداوله، واختر نوع الطلب، وأدخل المعلمات المقابلة (مثل السعر والمبلغ وما إلى ذلك)، ثم اضغط على شراء للحصول على التوكن المقابل.

ملاحظة:

1）بسبب المستويات المختلفة لازدحام شبكة البلوكتشين، قد تستغرق بعض الصفقات عدة ثوانٍ إلى دقائق لإكمال التسوية.

2）تدعم +DEX حاليًا أنواع الطلبات التالية:
طلب السوق، طلب الحد، الشراء/البيع السريع، طلب الحد المتقدم، والبيع التلقائي (أخذ الأرباح/وقف الخسارة).
يمكن للمستخدمين اختيار نوع الطلب الذي يناسب احتياجاتهم بأفضل شكل.

3）عند اختيار توكن للتداول، يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول التوكن على صفحة الأسواق لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوكن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية التوكن من خلال الإدراج مثل الرائج، Alpha، Pump.fun، والأموال الذكية.


2.4 عرض سجلات التداول


بعد إتمام أي تداول، يمكنك الاطلاع على صفقتك الحالية ضمن الصفقات أسفل صفحة التداول. انقر على أيقونة دفتر الملاحظات بجواره للانتقال إلى سجل التداول، حيث يمكنك الاطلاع على سجلات تداولاتك السابقة.


2.5 إرسال الأصول من +DEX


في صفحة +DEX، حدد المحفظة، ثم انقر فوق إرسال، واختر العملة المشفرة والشبكة، وأدخل المبلغ، ثم انقر فوق تأكيد لتحويل الأصول من +DEX إلى حساب MEXC الخاص بك.

ملاحظة: يدعم +DEX شبكات مثل Solana وBNB Chain وBase وTRON. سيتم دعم المزيد من الشبكات والتوكن مستقبلًا.


يتيح +MEXC DEX للمستخدمين التداول على السلسلة دون إدارة مفاتيح خاصة أو إجراء تحويلات محفظة خارجية معقدة، مما يخفض بشكل كبير حاجز الدخول ويجعل معاملات DEX أكثر كفاءة وسلاسة.

إذا واجهت أي مشاكل أثناء استخدام +DEX، فيمكنك الرجوع إلى "الأسئلة الشائعة حول +MEXC DEX" للحصول على الحلول.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.

المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

كيفية تداول العقود الآجلة للأسهم على MEXC

العقود الآجلة للأسهم المشفرة هي مشتقات مالية تدمج الأسهم الأمريكية (أسهم الشركات الأمريكية المدرجة في البورصة) مع سوق العملات المشفرة من خلال تداول العقود الآجلة. تتيح هذه الأدوات للمستثمرين المضاربة

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

كيفية استخدام تحويل MEXC لطلبات الحد

تتيح ميزة تحويل طلبات الحد للمستخدمين تداول الأصول بسعر محدد مسبقًا. عندما يصل سعر السوق إلى الحد الذي حددته أو يتجاوزه، سيقوم النظام بتنفيذ الصفقة تلقائيًا، مما يتيح لك إتمام التحويلات بالسعر المطلوب

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص