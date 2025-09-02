كيفية استخدام +MEXC DEX









إن +MEXC DEX هي منصة تجميع للبورصات اللامركزية منصة التجميع (مجمع DEX) تدمج العديد من البورصات اللامركزية لتزويد المستخدمين بأفضل مسارات التداول، مما يقلل من الانزلاق ويحسن تكاليف التداول. وباعتبارها أحدث حل للتداول اللامركزي أطلقته MEXC، تدعم +DEX تداول أكثر من 10,000 أصل على السلسلة، مما يضمن للمستخدمين تنفيذ الصفقات دائمًا بأفضل الأسعار، مما يوفر تجربة تداول DEX سلسة.









إن استخدام +DEX على واجهات الموقع الإلكتروني والتطبيق متشابه للغاية. وسنوضح كيفية الاستخدام بناءً على التطبيق.









+DEX على الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC لبدء استخدام ميزاته. قبل فتح حساب +DEX، يجب أن تكون مستخدمًا لمنصة MEXC. يمكنك الرجوع إلى الدليل " كيفية تنزيل تطبيق MEXC والتسجيل للحصول على حساب MEXC " واتباع الخطوات للتسجيل.بمجرد التسجيل، انقر فوقعلى الصفحة الرئيسية لتطبيق MEXC لبدء استخدام ميزاته.





إذا كنت بالفعل مستخدم MEXC، افتح تطبيق MEXC، وانقر فوق +DEX للتبديل إلى الصفحة المقابلة، ثم اقرأ اتفاقية المستخدم ووافق عليها، ثم انقر فوق التسجيل على +DEX لفتح حساب +DEX الخاص بك بنجاح.













في صفحة +DEX، حدد المحفظة، وانقر فوق استلام، واختر العملة المشفرة والشبكة، وأدخل المبلغ، ثم انقر فوق تأكيد لتحويل الأصول من حساب MEXC الخاص بك إلى +DEX.





إذا لم تتمكن من رؤية توكن الإيداع المقابل أثناء عملية التحويل، فاستخدم ميزة التحويل في صفحة الإيداع لتحويل التوكن وإيداعها بسرعة.





ملاحظة: يدعم +DEX شبكات مثل Solana وBNB Chain وBase وTRON. سيتم دعم المزيد من الشبكات والتوكن مستقبلًا.













اضغط على زر تداول في أسفل الصفحة، ثم حدد التوكن الذي تريد تداوله، واختر نوع الطلب، وأدخل المعلمات المقابلة (مثل السعر والمبلغ وما إلى ذلك)، ثم اضغط على شراء للحصول على التوكن المقابل.





ملاحظة:





1）بسبب المستويات المختلفة لازدحام شبكة البلوكتشين، قد تستغرق بعض الصفقات عدة ثوانٍ إلى دقائق لإكمال التسوية.





2）تدعم +DEX حاليًا أنواع الطلبات التالية: طلب السوق، طلب الحد، الشراء/البيع السريع، طلب الحد المتقدم، والبيع التلقائي (أخذ الأرباح/وقف الخسارة). يمكن للمستخدمين اختيار نوع الطلب الذي يناسب احتياجاتهم بأفضل شكل.





3）عند اختيار توكن للتداول، يمكنك عرض معلومات تفصيلية حول التوكن على صفحة الأسواق لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوكن. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية التوكن من خلال الإدراج مثل الرائج، Alpha، Pump.fun، والأموال الذكية.













بعد إتمام أي تداول، يمكنك الاطلاع على صفقتك الحالية ضمن الصفقات أسفل صفحة التداول. انقر على أيقونة دفتر الملاحظات بجواره للانتقال إلى سجل التداول، حيث يمكنك الاطلاع على سجلات تداولاتك السابقة.













في صفحة +DEX، حدد المحفظة، ثم انقر فوق إرسال، واختر العملة المشفرة والشبكة، وأدخل المبلغ، ثم انقر فوق تأكيد لتحويل الأصول من +DEX إلى حساب MEXC الخاص بك.





ملاحظة: يدعم +DEX شبكات مثل Solana وBNB Chain وBase وTRON. سيتم دعم المزيد من الشبكات والتوكن مستقبلًا.









يتيح +MEXC DEX للمستخدمين التداول على السلسلة دون إدارة مفاتيح خاصة أو إجراء تحويلات محفظة خارجية معقدة، مما يخفض بشكل كبير حاجز الدخول ويجعل معاملات DEX أكثر كفاءة وسلاسة.





إذا واجهت أي مشاكل أثناء استخدام +DEX، فيمكنك الرجوع إلى " الأسئلة الشائعة حول +MEXC DEX " للحصول على الحلول.





إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.



