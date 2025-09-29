عند تداول العقود الآجلة على MEXC أو غيرها من البورصات الكبرى، يتم حساب PNL (الأرباح والخسائر) بناءً على ثلاثة مكونات: رسوم التداول: التكلفة التي يتم تكبدها أثناء المعاملة. رسوم التمويل: التسويات الدورعند تداول العقود الآجلة على MEXC أو غيرها من البورصات الكبرى، يتم حساب PNL (الأرباح والخسائر) بناءً على ثلاثة مكونات: رسوم التداول: التكلفة التي يتم تكبدها أثناء المعاملة. رسوم التمويل: التسويات الدور
تعلم/دليل المبتدئين/العقود الآجلة/دليلٌ لا غن...سوم التداول

دليلٌ لا غنى عنه للمستخدمين الجدد! دليلٌ PNL عقود MEXC الآجلة ورسوم التداول

عند تداول العقود الآجلة على MEXC أو غيرها من البورصات الكبرى، يتم حساب PNL (الأرباح والخسائر) بناءً على ثلاثة مكونات:

  • رسوم التداول: التكلفة التي يتم تكبدها أثناء المعاملة.
  • رسوم التمويل: التسويات الدورية بناءً على سعر التمويل خلال فترة احتفاظك بالصفقة.
  • PNL المحققة: الربح أو الخسارة النهائية التي تم قفلها بعد إغلاق الصفقة.

فهم كيفية حساب هذه المكونات الثلاثة يساعد المتداولين في تقييم الأرباح الحقيقية لكل صفقة بدقة، وتحسين الاستراتيجيات، وتقليل التكاليف، واتخاذ قرارات منطقية في ظل ظروف السوق المختلفة.

1. رسوم التداول


في تداول العقود الآجلة المستمرة، تختلف الرسوم بناءً على كيفية تنفيذ الصفقة:

رسوم المُنفّذ: عندما تتطابق مع أمر مباشرة على دفتر الطلبات، تدفع معدلًا أعلى.

الصيغة: الرسوم = قيمة الصفقة × رسوم المُنفّذ (0.040%)

رسوم المُقدّم: عندما تضع أمرًا محدودًا على دفتر الطلبات وتقدم السيولة أثناء انتظار تنفيذ الأمر، تكون الرسوم عادةً أقل، وأحيانًا تكون صفر.

الصيغة: الرسوم = قيمة الصفقة × رسوم المُقدّم (0.010%)

ملاحظة: يتم تطبيق هذه المعدلات اعتبارًا من 15 أغسطس 2025. تطبق MEXC معايير رسوم مختلفة لتداول العقود الآجلة والعقود الفورية، لذا يُوصى بالتحقق من أحدث المعدلات قبل التداول لاختيار طريقة التنفيذ الأكثر فعالية من حيث التكلفة.


2. رسوم التمويل


تعد رسوم التمويل واحدة من الاختلافات الرئيسية بين العقود الآجلة المستمرة والعقود الآجلة التقليدية. إنها تضمن أن يظل سعر العقد الآجل المستمر قريبًا من الأصول الأساسية المتداولة.

على MEXC، عادةً ما يتم تسوية رسوم التمويل كل 8 ساعات. اعتمادًا على ما إذا كان سعر التمويل إيجابيًا أو سلبيًا، واتجاه مركزك (طويل أو قصير)، ستدفع أو تتلقى رسوم التمويل.

إذا كنت تحمل مركزًا طويلًا وكان سعر التمويل إيجابيًا، ستحتاج إلى دفع رسوم التمويل. إذا كان سعر التمويل سلبيًا، يمكنك الحصول على رسوم التمويل. (يتم تبادل رسوم التمويل بين المستخدمين مباشرة.)

الصيغة: رسوم التمويل = سعر التمويل × قيمة المركز (العقود × الحجم × السعر العادل عند التسوية)

يساعد تتبع اتجاهات سعر التمويل المتداولين في توقع تكاليف الاحتفاظ وتخطيط استراتيجياتهم التجارية بشكل أكثر دقة.

3. حساب PNL


يتم تقسيم PNL إلى PNL غير المحقق (العائم) و PNL المحقق (الصفقات المغلقة).

3.1 PNL غير المحقق


عقود USDT-M الآجلة:
  طويل = (السعر العادل – سعر الدخول) × حجم الصفقة
  قصير = (سعر الدخول – السعر العادل) × حجم الصفقة

عقود Coin-M الآجلة:
  طويل = (1 / سعر الدخول – 1 / السعر العادل) × حجم الصفقة
  قصير = (1 / السعر العادل – 1 / سعر الدخول) × حجم الصفقة

3.2 PNL المحقق


عقود USDT-M الآجلة:
  طويل = (السعر العادل – سعر الدخول) × حجم الصفقة
  قصير = (سعر الدخول – السعر العادل) × حجم الصفقة

عقود Coin-M الآجلة:
  طويل = (1 / سعر الدخول – 1 / سعر الخروج) × حجم الصفقة
  قصير = (1 / سعر الخروج – 1 / سعر الدخول) × حجم الصفقة

4.مثال: PNL من الفتح إلى الإغلاق


افترض أن المستخدم يأخذ مركزًا طويلًا قدره 0.1 BTC في عقود BTCUSDT عند 50,000 USDT كمُنَفِّذ، باستخدام 500 USDT كهوامش مع 10× رافعة مالية.

في هذا المثال، البيانات المختارة هي لأغراض العرض فقط: رسوم المُنفّذ = 0.02%، رسوم المُقدّم = 0.00%، سعر التمويل = -0.025%

يجب على المستخدم دفع الرسوم: 50,000 × 0.1 × 0.02% = 1 USDT

سعر التمويل سلبي، لذلك يمكن للمستخدم الحصول على: -50,000 × 0.1 × (-0.025%) = 1.25 USDT رسوم التمويل

إذا باع المستخدم مركزه 0.1 BTC كـ "مُقدّم" عندما يصل سعر BTC إلى 60,000:

إذن الـ PNL المحقق = (60,000 − 50,000) × 0.1 = 1,000 USDT

رسوم الإغلاق = 60,000 × 0.1 × 0.00% = 0 USDT

لذلك، إجمالي الـ PNL المحقق للمستخدم = 1,000 − 1 + 1.25 − 0 = 1,000.25 USDT

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من تاريخ تداولك لرؤية الرسوم وسعر التمويل الذي تم فرضه على كل معاملة، وكذلك PNL لكل طلب.

5. لماذا يجب عليك إتقان حسابات PNL في العقود الآجلة


  • تقييم دقيق للتجارة: فهم مكونات PNL لكل صفقة، بما في ذلك رسوم التداول، ورسوم التمويل، وPNL المحقق، مما يعطيك صورة واضحة عن نتائج تداولك ويساعدك على تجنب اتخاذ قرارات بناءً على تقديرات غير دقيقة.
  • استراتيجية تداول محسّنة: من خلال تحليل PNL عبر سيناريوهات تداول مختلفة، يمكنك تحديد الاستراتيجيات الأكثر فعالية والخطوات التي تتسبب في تكاليف غير ضرورية، مما يسمح لك بتعديل نهجك لتحسين الكفاءة والربحية.
  • تقليل تكاليف التداول: معرفة كيفية حساب رسوم التداول ورسوم التمويل يساعدك في اختيار الدور الصحيح (مُنَفِّذ أو مُقدّم) وتوقع تغييرات سعر التمويل، مما يمكن أن يسهم في إدارة التكاليف بشكل أفضل وتجنب النفقات غير الضرورية.
  • قرارات استثمارية منطقية: من خلال الفهم الشامل لحسابات PNL، يمكنك البقاء منطقيًا أثناء التداول، وتجنب أن يتم تضليلك بتقلبات السوق قصيرة الأجل، ومنع متابعة السوق بشكل أعمى أو الإفراط في التداول، واتخاذ قرارات تتماشى مع تحمل المخاطر وأهدافك الاستثمارية.

6. الملخص


إتقان صيغ حساب PNL للعقود الآجلة على MEXC يساعدك في تقييم نتائج التداول والمخاطر بوضوح، والحفاظ على اتخاذ قرارات استراتيجية وعقلانية، وتطوير خطط تداول أكثر كفاءة وقابلة للتحكم عبر ظروف السوق المختلفة. وهذا يمكنك من تجنب التكاليف غير الضرورية وتحقيق أرباح ثابتة وطويلة الأجل.

يمكنك تسجيل الدخول مباشرة إلى موقع MEXC أو تطبيقه، والنقر على العقود الآجلة في شريط التنقل العلوي، واختيار عقود USDT-M أو Coin-M، وإيداع أو تحويل الأصول إلى حساب العقود الآجلة، وتحديد الرافعة المالية واتجاه الصفقة (طويل/قصير)، وبدء التداول. للحصول على تعليمات مفصلة خطوة بخطوة، اقرأ: "دليل تداول العقود الآجلة على MEXC (التطبيق): كيفية تداول العقود الآجلة على MEXC."

القراءة الموصى بها:


إخلاء مسؤولية: هذه المادة لا تشكل نصيحة بشأن الاستثمارات أو الضرائب أو الأمور القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تمثل توصية بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر "تعلم MEXC" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المتضمنة والاستثمار بحذر. جميع قرارات واستثمارات المستخدم ونتائجها تقع على مسؤوليته الكاملة.

