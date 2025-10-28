ما هي توقعات العقود الآجلة؟ طريقة تداول عقود آجلة بسيطة وسهلة





يجذب تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية عددًا لا يُحصى من المستثمرين بفضل رافعة مالية عالية وقدرته على تحقيق الربح في الأسواق الصاعدة والهابطة. ومع ذلك، فإن آلياته المعقدة، مثل الهامش والرافعة المالية وأسعار التصفية، غالبًا ما تُثني العديد من المبتدئين. ولتسهيل الدخول، قدمت MEXC توقعات العقود الآجلة . تُزيل هذه الميزة تعقيد العقود الآجلة التقليدية وتُعيد التداول إلى مبدأه الأساسي: تحديد ما إذا كان السوق سيرتفع أم ينخفض.





*BTN-ابدأ رحلة تداول العقود الآجلة&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/BTC_USDT









تتيح توقعات العقود الآجلة للمتداولين التنبؤ بما إذا كان سعر العملة الرقمية سيرتفع أم ينخفض ضمن إطار زمني محدد. يُمثل كل صفقة تداول في توقعات العقود الآجلة المتداول باتجاه السعر. إذا كان التوقع صحيحًا، يحصل المتداول على عائد. أما إذا كان خاطئًا، فإن خسارة المتداول تقتصر على مبلغ USDT المُستثمر في مركز العقود الآجلة.









الربح: الأرباح المحتملة من صفقة توقعات العقود الآجلة.

الكمية: مبلغ USDT الذي تستثمره، والذي يمثل أيضًا أقصى خسارة محتملة.

الارتفاع: يعني اختيار الارتفاع أنك تعتقد أن سعر المؤشر سيكون أعلى عند التسوية.

الانخفاض: يعني اختيار الانخفاض أنك تعتقد أن سعر المؤشر سيكون أقل عند التسوية.

مبلغ التسوية = رأس المال + الربح

الربح = رأس المال المستثمر × العائد





"تأكيد" لإرسال صفقتك. سجّل دخولك إلى حساب MEXC الخاص بك وانتقل إلى صفحة تداول توقعات العقود الآجلة. اختر زوج التداول الذي تريده، مثل BTCUSDT . اختر وحدة وقت انتهاء الصلاحية (تشمل الخيارات 3 دقائق، 5 دقائق، 10 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، أو يوم واحد). أدخل كمية الطلب، ثم حدد ما إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر أو انخفاضه عند انتهاء الصلاحية. أخيرًا، انقر علىلإرسال صفقتك.









*BTN-بدء تداول توقعات العقود الآجلة الآجلة&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT









إذا كان توقعك صحيحًا، فستتلقى مبلغ تسوية عند انتهاء صلاحية العقود الآجلة.





مبلغ التسوية = رأس المال + الربح

الربح = رأس المال المستثمر × العائد





إذا كان توقعك غير صحيح، فستنتهي صلاحية العقود الآجلة ولن تتلقى أي مبلغ تسوية. سيُعتبر رأس المال المدفوع لهذه العقود الآجلة خسارتك، وسيُحتسب ضمن حد الخسارة اليومي.





إذا لم تكن النتيجة أعلى ولا أقل من سعر الدخول (أي أن سعر المؤشر عند انتهاء الصلاحية يساوي سعر التنفيذ)، فستحصل على مبلغ تسوية يساوي رأس المال المستثمر. في هذه الحالة، لا يوجد ربح أو خسارة.





يعتمد مبلغ التسوية لكل عقد آجل على رأس المال المدفوع والعائد المطبق وقت التقديم.





مثال: لنفترض أن معدل العائد الحالي هو 87%، وأنك تستثمر 10 USDT للتنبؤ بسعر البيتكوين المستقبلي:

إذا كان توقعك صحيحًا، فستحصل على 18.7 USDT إجمالًا، بما في ذلك 8.7 USDT ربحًا.

إذا كان توقعك خاطئًا، فستخسر رأس المال المستثمر البالغ 10 USDT.

إذا كانت النتيجة تعادلًا، فستسترد رأس المال المستثمر البالغ 10 USDT دون أي ربح أو خسارة.





ملاحظة: الربح = رأس المال المستثمر × العائد









يتم حساب العائد داخليًا بناءً على تقلبات الأصول ومخاطر السوق في وقت معين، وقد يتذبذب. يُحدد العائد وقت التداول ويبقى ثابتًا لتلك الصفقة المحددة. يمكنك الاطلاع على قيم العائدات الحالية (الارتفاع والانخفاض) مباشرةً في منطقة التداول.





كما هو موضح في الشكل أدناه، تبلغ نسبة العائد الحالية 82%. إذا استثمرت 5 دولارات أمريكية في توقع وكان توقعك صحيحًا، فستتلقى مبلغ تسوية قدره 9.1 دولارات أمريكية، منها 4.1 دولارات أمريكية ربحك.













حد الخسارة اليومي: لكل متداول حد أقصى للخسارة اليومية قدره 10,000 USDT، ويشمل ذلك الخسائر المحتملة من الطلبات المفتوحة. يتم تطبيق هذا الحد تلقائيًا بواسطة المنصة، ولا يمكنك تقديم طلب من شأنه أن يتسبب في خسائر تتجاوز الحد الأقصى اليومي. لغرض حد الخسارة اليومي، يُحتسب رأس المال المدفوع لأي توقعات عقود آجلة كخسارة محتملة.

حد العقود الآجلة للتنبؤات المفتوحة: يمكنك الاحتفاظ بعشرة توقعات عقود آجلة مفتوحة كحد أقصى في أي وقت.

حد التداول اليومي: غير محدود.

حد السعر: يخضع كل توقعات عقود آجلة إلى حد سعري لتقليل المخاطر المالية المحتملة. يظهر حد السعر المطبق على المنصة.



تحتفظ MEXC بالحق في تعديل حد الخسارة اليومي، وحد توقعات العقود الآجلة غير المنتهية الصلاحية، و/أو حدود الأسعار في أي وقت. لن تؤثر أي تغييرات على توقعات العقود الآجلة المفتوحة الحالية، ولن يتم الإعلان عنها بشكل منفصل.









لا.لا يمكن إغلاق العقود الآجلة قبل انتهاء صلاحيتها. بمجرد تقديم الطلب، ستبقى الصفقة مفتوحة حتى انتهاء صلاحيتها.









تُحدد قيمة التسوية تلقائيًا بناءً على مؤشر سعر الأصل الأساسي وقت انتهاء صلاحية عقد التنبؤ الآجل.









تُسوّى جميع توقعات العقود الآجلة بعملة USDT. إذا كان توقعك صحيحًا، فسيتم إضافة عائد USDT مباشرةً إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك. إذا كان توقعك خاطئًا، فستكون الخسارة عند انتهاء الصلاحية هي الهامش الذي دفعته مقابل توقعات العقود الآجلة، والذي سيُحتسب أيضًا ضمن حد الخسارة اليومي (كما هو موضح أعلاه).









لا تدعم توقعات العقود الآجلة حاليًا التداول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).









لفهم دور توقعات MEXC للعقود الآجلة بشكل أفضل، نقدم مقارنة شاملة مع عقود USDT-M الآجلة التقليدية لـ MEXC.





البند توقعات MEXC للعقود الآجلة عقود MEXC الآجلة التقليدية الدائمة تعقيد التداول منخفض جدًا، يتطلب فقط توقع الاتجاه مرتفع، يتطلب إدارة الرافعة المالية والهامش والصفقات المخاطر الأساسية ثابتة، الحد الأقصى للخسارة محدود بمبلغ الاستثمار Variable, subject to liquidation (margin call risk) الرافعة المالية/الهامش لا حاجة لتعيين رافعة مالية أو هامش يجب على المتداول اختيار الرافعة المالية ووضع الهامش فترة الاحتفاظ ثابتة وقصيرة جدًا (مثل 60 ثانية) مرنة، يمكن الاحتفاظ بها لأجل غير مسمى (دائمة) حساب الأرباح عائد ثابت، معلوم مسبقًا PNL متغيرة، تعتمد على حركة السعر والرافعة المالية المستخدمون المستهدفون المبتدئون والمتداولون الذين يبحثون عن البساطة المتداولون المحترفون ذوو الخبرة









نقطة دخول مناسبة للمبتدئين: إذا كنت مهتمًا بتداول العقود الآجلة ولكنك تجد التعقيد مخيفًا، فإن التوقع تُعدّ العقود الآجلة خطوةً أولى مثالية. فهي تتيح لك تجربة جوهر التداول، وهو التنبؤ باتجاه السوق، ضمن إطار عمل واضح المعالم وقابل للتحكم في المخاطر.





تداولات سريعة في السوق: عندما يُظهر السوق زخمًا واضحًا على المدى القصير، كما هو الحال مع صدور بيانات اقتصادية رئيسية، تتيح العقود الآجلة التنبؤية المضاربة السريعة دون الحاجة إلى إنشاء وإدارة صفقة استثمارية دائمة ومعقدة.





التداول في أطر زمنية قصيرة: بفضل فترات الاحتفاظ القصيرة جدًا، يُمكن إتمام الصفقات خلال فترات زمنية متقطعة، مما يوفر مرونة عالية للمستخدمين الذين لا يستطيعون مراقبة السوق باستمرار.





*BTN- ابدأ تداول توقعات العقود الآجلة &BTNURL= https://www.mexc.com/futures/prediction-futures/BTC_USDT









باستخدام منتج توقعات العقود الآجلة من MEXC، فإنك تُقرّ بأنك قرأت وفهمت ووافقت على تحذير المخاطر وإخلاء المسؤولية الخاص بتوقعات العقود الآجلة.





ينطوي تداول الأصول الرقمية والمنتجات ذات الصلة، مثل توقعات العقود الآجلة، على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى خسائر فادحة لصفقتك. أنت وحدك المسؤول عن قرارات التداول الخاصة بك، ويجب عليك استشارة مستشار مستقل إذا لزم الأمر. لا يضمن الأداء السابق للأصول الرقمية والمنتجات ذات الصلة النتائج المستقبلية. استثمر فقط المبالغ التي أنت مستعد لخسارتها.







