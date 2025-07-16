الاحتفال بمرور 7 سنوات على تأسيس MEXC: بناء مستقبل البنية التحتية لكريبتو مع التركيز على "المزيد" في جوهرها

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
الملخصعملة USDf هي دولار اصطناعي مُرَهَّب بضمانات زائدة، مبني على الإيثريوم، ويبلغ عرضه المتداول حاليًا حوالي 1.899 مليار دولار، ويحتل المرتبة 202 في السوق.يدعم USDf كلاً من العملات المستقرة وغير المس
منذ نشأتها، واجهت تقنية البلوكتشين "معضلة الثلاثية" بين الأداء والأمان واللامركزية. غالبًا ما تواجه البنى المعمارية التقليدية القائمة على آلة افتراضية واحدة قيودًا في قابلية التوسع والتشغيل ال
من بين العديد من ألعاب MMORPG، تبرز لعبة WorldShards بفضل إعدادها الفريد وأسلوب لعبها المبتكر. تم تطويرها من قبل شركة LowKick Games، وتُعد WorldShards لعبة تقمّص أدوار متعددة اللاعبين بأسلوب العالم ال
قبل سبع سنوات، دخلت MEXC، مدفوعةً بشغفٍ قوي ورؤيةٍ ثاقبةٍ للعملات المشفرة، عالم العملات المشفرة الديناميكي والسريع التطور. وعلى مدار السنوات السبع الماضية، برزت MEXC في سوق تداول أصول الكريبتو العالمي