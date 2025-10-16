شرح رسوم التداول ومعدلات التمويل على MEXC: أحدث دليل لأسعار العقود الفورية والآجلة





سواءً كنتَ متداولًا خبيرًا في العملات المشفرة أو مبتدئًا، فإن فهم رسوم التداول ضروريٌّ لإتقان السوق وتحسين تجربتك. تُقدّم MEXC، بورصة العملات المشفرة العالمية الرائدة، هيكل رسوم شفافًا يُساعد المتداولين على إدارة التكاليف بفعالية في أسواق العقود الفورية والآجلة.













عند تداول عقود MEXC الآجلة، يمكن للمستخدمين التصرف بدورين:





الصانع: طلب حد لا يتطابق فورًا مع طلبات صانع السوق الحالية، بل يُدرج في سجل الطلبات كطلب معلق قيد التنفيذ. هذا يُضيف سيولة إلى السوق.

المستفيد: طلب حد أو طلب سوق يتطابق بشكل مباشر مع طلبات صانع السوق الحالية، مما يؤدي إلى إزالة السيولة من السوق.





حاليًا, اعتبارًا من 30 أغسطس 2025، تبلغ رسوم عقود MEXC الآجلة: 0.000% لطلبات الصانع و0.020% لطلبات المستفيد. إذا كنت تحتفظ بتوكنات MX وحوّلتها إلى حساب العقود الآجلة الخاص بك، فيمكنك استخدامها لتعويض رسوم التداول بخصم 20%. إذا كنت تحتفظ بأكثر من 500 MX، فيمكنك الحصول على خصم 50%.









مثال: يقوم المستخدم بفتح صفقة قصيرة تعادل 1 BTC في عقود BTCUSDT الآجلة الدائمة، بصفقة قيمتها 100,000 USDT:

في حال تنفيذ طلب صانع: الرسوم = 100,000 × 0.000% = 0 USDT

في حال تنفيذ طلب مستفيد: الرسوم = 100,000 × 0.020% = 20 USDT





ملحوظة: لا يتم فرض أي رسوم على الطلبات غير المملوءة أو الطلبات الملغاة





الإضافة إلى ذلك، ستعتمد بعض أزواج تداول العقود الآجلة الدائمة في MEXC هيكل رسوم متدرج مصمملتشجيع التداول النشط بين المستخدمين من مختلف المستويات. ونظرًا لاختلاف أسعار الرسوم باختلاف المنطقة، يمكنك التحقق من مستوى المستخدم الحالي ومستويات الرسوم المقابلة في صفحة تداول العقود الآجلة. مع زيادة حجم تداولك، ستنتقل إلى مستويات أعلى بأسعار رسوم أكثر ملاءمة، مع الاستمرار في الاستفادة من السيولة الكبيرة وعمق السوق القوي في MEXC.











معدل التمويل هو آلية تضعها بورصات العملات المشفرة للحفاظ على اتساق سعر العقود الآجلة الدائمة مع سعر الأصل الأساسي. ينطبق هذا تحديدًا على العقود الآجلة الدائمة، ويعمل بمثابة بورصة تمويل بين المتداولين الطويلين والمتداولين القصيرين. لا تُحصّل البورصة نفسها هذه الرسوم؛ بل تُعدّل الآلية تكلفة أو عوائد الاحتفاظ بالصفقات، مما يُشجع سعر العقود الآجلة الدائمة على البقاء قريبًا من سعر الأصل الأساسي.





على MEXC، تضمن آلية سعر التمويل أن يظل سعر العقود الآجلة الدائمة مرتبطًا بشكل وثيق بسعر المؤشر الفوري، مما يحافظ على العدالة واستقرار السوق.





بشكل عام، قواعد تمويل المدفوعات هي كما يلي:

إذا كان معدل التمويل إيجابيًا، تُدفع رسوم تمويل للصفقات الطويلة، بينما تُدفع رسوم تمويل للصفقات القصيرة. بالمقابل، إذا كان معدل التمويل سلبيًا، تُدفع رسوم تمويل للصفقات الطويلة، وتُدفع رسوم تمويل للصفقات القصيرة.

يُطلب فقط من المستخدمين الذين يحتفظون بالصفقات عند تاريخ التمويل دفع رسوم التمويل أو استلامها. إذا أُغلقت الصفقة قبل حدوث التمويل، فلا حاجة لدفع أو استلام رسوم التمويل.

نظرًا لأن تسوية رسوم التمويل تتطلب وقتًا للمعالجة، فقد لا تُدرج أي طلبات تُنفذ خلال ±15 ثانية من تاريخ التمويل في تسوية رسوم التمويل. يتم تبادل رسوم التمويل مباشرةً بين المستخدمين، ولا تفرض عقود MEXC الآجلة أي رسوم تمويل.









*BTN-ابدأ رحلة تداول العقود الآجلة الخاصة بك&BTNURL= https://www.mexc.com/futures/information/funding_list









على غرار العقود الآجلة، فإن تداول عقود MEXC الفورية له أيضًا دورين: صانع ومستفيد.

الصانع: طلب حد لا يتطابق مباشرةً مع طلبات الصانع الحالية، بل يُدرج في سجل الطلبات كطلب معلق قيد التنفيذ. هذا يُضيف سيولة إلى السوق.

المستفيد: طلب حد أو طلب سوق يتطابق مباشرةً مع طلبات الصانع الحالية، مما يُزيل السيولة من السوق.





اعتبارًا من 30 أغسطس 2025، أصبحت رسوم التداول الفوري على MEXC كما يلي:0.0000% لطلبات الصانع و0.0500% لطلبات المتلقي. إذا كنت تمتلك توكنات MX، يمكنك الاستمتاع بخصم 20% على رسوم التداول. إذا كنت تمتلك أكثر من 500 توكن MX، فأنت مؤهل للحصول على خصم 50%.

مثال: يبيع المستخدم 1 BTC في سوق BTC/USDT الفوري ويحصل على 100,000 USDT:

في حال تنفيذ طلب صانع: الرسوم = 100,000 × 0.0% = 0 USDT

في حال تنفيذ طلب مستفيد: الرسوم = 100,000 × 0.05% = 50 USDT





ملحوظة: لا يتم فرض أي رسوم على الطلبات غير المملوءة أو الطلبات الملغاة









غالبًا ما يتم تجاهل الرسوم، ولكنها تشكل عاملًا حاسمًا في تحديد الربحية على المدى الطويل.





خفض التكاليف: يُمكن للاختيار الاستراتيجي بين طلبات الصانع والمستفيد، أو استخدام MX لتعويض الرسوم، أن يُخفّض تكاليف المعاملات بشكل ملحوظ.

تحسين الاستراتيجية: تُؤثّر أسعار التمويل بشكل مباشر على تكلفة الاحتفاظ بالصفقات، مما يُساعد المتداولين على تحديد ما إذا كانوا سيحتفظون بها مع مرور الوقت.

تعزيز الوعي بالمخاطر: يُساعد الفهم الواضح لآليات الرسوم المتداولين على تجنّب الخسائر غير الضرورية الناتجة عن رسوم التمويل المُهمَلة.

زيادة الربحية: باستخدام استراتيجية التداول نفسها، يُمكن لمن يُوظّفون هياكل الرسوم بفعالية تحقيق عوائد صافية أعلى.













قم بزيارة موقع MEXC الرسمي وانتقل إلى صفحة رسوم التداول لعرض معلومات مفصلة حول رسوم تداول العقود الآجلة والفورية.













افتح تطبيق MEXC، وانقر على ملفك الشخصي، وانتقل إلى إعدادات الرسوم لعرض معلومات الرسوم ذات الصلة.













ملاحظة: قد تختلف أسعار الرسوم باختلاف البلدان والمناطق وأزواج التداول. يُرجى مراجعة الأسعار المعروضة في صفحة رسوم تداول MEXC كمعيار. عند التداول على MEXC، انتبه دائمًا لأي تغييرات في أسعار الرسوم لتخطيط تكاليف تداولك بشكل أفضل.









إن فهم رسوم تداول MEXC ومعدلات التمويل لا يساعدك فقط على حساب التكاليف بدقة أكبر، بل يُحسّن أيضًا من فعالية استراتيجياتك التداولية بشكل عام. سواءً في التداول الفوري أو العقود الآجلة، يُعدّ إتقان هيكلية الرسوم خطوةً مهمةً نحو تداول أكثر احترافية.





إذا كنت ترغب في توفير الرسوم، يمكنك استخدام MX للحصول على خصومات على رسوم التداول. مع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم وفورات كبيرة.





تُقيم MEXC حاليًا حدث مهرجان 0 رسوم ، وهي فرصة حصرية للتداول بصفر رسوم. يتيح هذا للمستخدمين خفض تكاليف التداول بشكل كبير، وتحقيق هدف "وفر أكثر، تداول أكثر، اربح أكثر". على منصة MEXC، يمكنك الاستفادة الكاملة من هذا العرض الترويجي للاستمتاع بتداول منخفض التكلفة، ومواكبة اتجاهات السوق، واغتنام حتى أبسط فرص الاستثمار، مما يُسرّع رحلتك نحو نمو أصولك على المدى الطويل.





دليل تداول عقود MEXC الآجلة (التطبيق) افهم العملية الكاملة لتداول العقود الآجلة عبر التطبيق وابدأ بسهولة.





إخلاء مسؤولية: لا تُشكل هذه المادة نصيحةً بشأن الاستثمارات، أو الضرائب، أو الشؤون القانونية، أو المالية، أو المحاسبة، أو الاستشارات، أو أي خدمات أخرى ذات صلة، كما أنها ليست توصيةً بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تُقدم "تعلم MEXC" معلوماتٍ للرجوع إليها فقط، ولا تُشكل نصيحةً استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المُحتملة والاستثمار بحذر. جميع قرارات الاستثمار ونتائجها تقع على عاتق المستخدم وحده.



