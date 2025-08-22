تم تحديث وترقية قواعد معاملات Kickstarter وLaunchpool!





أحداث Kickstarter وLaunchpool هي أحداث إيردروب مجانية حصرية لمحتفظي MX. لتشجيع المشاركة النشطة وزيادة المكافآت، قامت MEXC بتعديل قواعد معامل مكافأة المستوى لأحداث Kickstarter وLaunchpool. التعديلات هي كما يلي:





قبل التعديل: كلما زادت كمية MX المخصصة في الفعالية، زادت معامل الالتزام المقابل، وبالتالي زادت حصة المكافآت.

بعد التعديل: كلما زاد عدد المستخدمين الفعليين المدعوين إلى الفعالية، زاد معامل الالتزام المقابل، وبالتالي زادت حصة المكافآت.





تفاصيل المستويات والمعاملات المرتبطة بعدد المستخدمين المدعوين الفعليين موضحة في الجدول أدناه:

المستوى المتطلبات (احتفاظ MX) المعامل V1 الاحتفاظ بـ 5 MX لمدة 24 ساعة متواصلة x1 V2 دعوة 1 مستخدم صالح x1.5 V3 دعوة 2 مستخدمين صالحين x1.55 V4 دعوة 3 مستخدمين صالحين x1.6 V5 دعوة 4 مستخدمين صالحين x1.65 V6 دعوة 5 مستخدمين صالحين x1.7 V7 دعوة 6 مستخدمين صالحين x1.75









كما ذُكر أعلاه، مع تعديل قواعد معامل المستوى لأحداث Kickstarter وLaunchpool، كلما زاد عدد المستخدمين الصالحين المدعوين، زاد معامل الالتزام المقابل، وبالتالي زادت حصتك من المكافآت. دعونا نوضح ذلك بمثال بسيط.





افترض أن المستخدمين (أ) و(ب) يحتفظان حاليًا بـ 1,000 MX لمدة 24 ساعة ويرغبان في المشاركة في أحداث Kickstarter. المستخدم (أ) لم يدعُ أي مستخدمين فعليين، لذا فإن المعامل المقابل هو 1. المستخدم (ب) دعا مستخدمًا فعليًا واحدًا، لذا فإن المعامل المقابل هو 1.5. لذلك:

مكافأة المستخدم أ = 1,000 * 1 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)

مكافأة المستخدم ب = 1,000 * 1.5 / (1,000 * 1 + 1,000 * 1.5)









1) المستخدم الصالح يُعرف بأنه المستخدم الذي، بعد التسجيل، يحقق مبلغ إيداع لا يقل عن 100 USDT خلال 7 أيام بعد إكمال أول إيداع له وقد أجرى على الأقل صفقة عقود آجلة واحدة (بغض النظر عن المبلغ).

2) أنشطة الإيداع لا تشمل التحويلات الداخلية. إيداعات السلسلة، معاملات P2P، وشراء العملات القانونية كلها تُعتبر أنشطة إيداع.

3) سيقوم النظام بالتقاط صورة لعدد المستخدمين المدعوين الصالحين (صالح لمدة 30 يومًا) وتحديث المستوى في اليوم التالي. يمكن للمستخدمين التحقق من معامل مستوى حساباتهم في صفحة الحدث.









أحداث Kickstarter وLaunchpool هي أحداث إيردروب مجانية حصرية لمحتفظي MX. طالما كان إحتفاظك من MX لا يقل عن 5 MX، يمكنك المشاركة في جميع أحداث الإيردروب الجارية بنقرة واحدة على صفحة الحدث. يمكنك أيضًا معرفة طرق المشاركة التفصيلية من خلال قراءة " كيفية المشاركة في Kickstarter؟ " و" ما هو Launchpool؟ ". خلال أحداث Kickstarter وLaunchpool، لن يتم قفل MX الخاص بك، ويمكنك الاستمرار في استخدام توكن MX الخاصة بك.





يرجى ملاحظة أنه إذا كان احتفاظك أقل من 5 MX، فإن ذلك سيؤثر على مشاركتك في أحداث Kickstarter وLaunchpool المقبلة. لذلك، تأكد من أن حسابك في السوق يحتوي على رصيد لا يقل عن 5 MX بحلول الساعة 15:59 (UTC) في اليوم الذي يسبق بداية فترة الالتزام لتكون مؤهلاً للمشاركة في الأحداث. بعد انتهاء الأحداث، سيتم توزيع الإيردروب على حساب العقود الفورية الخاص بك.





تقوم MEXC بتنفيذ أكثر من 120 نشاط إيردروب كل شهر، مع عائد سنوي تراكمي يصل إلى %66.5. عائدات توزيع MX هي الأعلى في العالم، مما يساعد المستخدمين على تحقيق مزيد من الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت قد احتفظت بتوكن MX لفترة طويلة، فمن المحتمل أنك حققت عوائد كبيرة من زيادة سعر التوكن. مقارنة بسعر 2.6 USDT في بداية العام، زادت MX بحوالي %53.1 حتى الآن.





احتفاظك بتوكن MX لا يتيح لك فقط الاستفادة من زيادة سعر التوكن، بل يوفر لك أيضًا فوائد إيردروب مجانية شهرية، مما يمنحك الفرصة للحصول على توكن مشاريع رائجة بدون تكلفة. تداول توكن MX على MEXC الآن واستمتع بأدنى رسوم تداول في الصناعة. إذا كنت صانعًا، يمكنك حتى الاستمتاع برسوم تداول تصل إلى 0. نتطلع إلى أن تصبح جزءًا من مجتمع محتفظي MX!





إخلاء مسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القوانين أو الشؤون المالية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، ولا تشكل نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يوفر MEXC Learn المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المعنية واتخاذ الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار للمستخدمين.