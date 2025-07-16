إن الاحتفاظ بعملة MX، وهي العملة المميزة الأصلية الصادرة عن MEXC، يمكن أن يوفر دخلاً سلبياً بطرق مختلفة. ما هي بعض فرص الدخل السلبي لمحتفظي عملة MX؟ 1. تقدير التوكن الطريقة الأكثر مباشرة لخلق القيمة مإن الاحتفاظ بعملة MX، وهي العملة المميزة الأصلية الصادرة عن MEXC، يمكن أن يوفر دخلاً سلبياً بطرق مختلفة. ما هي بعض فرص الدخل السلبي لمحتفظي عملة MX؟ 1. تقدير التوكن الطريقة الأكثر مباشرة لخلق القيمة م
كيفية كسب الدخل السلبي من خلال الاحتفاظ بعملة MX

إن الاحتفاظ بعملة MX، وهي العملة المميزة الأصلية الصادرة عن MEXC، يمكن أن يوفر دخلاً سلبياً بطرق مختلفة. ما هي بعض فرص الدخل السلبي لمحتفظي عملة MX؟

1. تقدير التوكن


الطريقة الأكثر مباشرة لخلق القيمة من خلال التوكن تأتي من التقلبات في أسعارها الخاصة، ولا يشكل MX استثناءً. في الربع الأول من عام 2023، شهد MX أعلى معدل نمو له، حيث بلغ 330%. استفاد محتفظي MX على المدى الطويل من ارتفاع الأسعار في الربع الأول. كلما زاد عدد توكن MX التي تحتفظ بها، انخفضت التكلفة المتوسطة، مما يؤدي إلى أرباح أعلى.

2. فوائد حدث Launchpool


حدث Launchpool في MEXC هو حدث إيردروب حيث يمكن للمستخدمين وضع توكن محدد لتلقي إيردروب من العملات المشفرة الشهيرة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن المودع في أي وقت، ويمكن للمستخدمين مشاركة مكافآت التوكن بناءً على نسبة تخزينهم لها.

يدعم Launchpool تخزين العديد من التوكن، مثل MX وUSDT وتوكن المشروع وما إلى ذلك. يتم تعيين مجموعات التخزين بناءً على المشروع المحدد. يهدف هذا الحدث إلى مساعدة المستخدمين في اكتشاف المشاريع عالية الجودة مع تقديم المزيد من فوائد الإيردروب المجاني لهم.

ملاحظة: يمكن أيضًا استخدام توكن MX المخصص للمشاركة في حدث Launchpool للمشاركة في أحداث Kickstarter.

3. فوائد حدث Kickstarter


على نحو مماثل، للمشاركة في أحداث Kickstarter، يحتاج المستخدمون إلى الاحتفاظ بما لا يقل عن 25 توكن MX لمدة 24 ساعة متتالية. إذا استوفى المستخدم هذا الشرط، فيمكنه الالتزام بتوكن MX الخاصة به في جميع أحداث Kickstarter الجارية بمجرد النقر فوق [الالتزام السريع]. بعد التسوية النهائية، ما عليك سوى الانتظار حتى يتم توزيع المكافآت.

  بالإضافة إلى ذلك، تقدم العديد من أحداث Kickstarter مكافآت توكن مزدوجة، مما يعني أنه من خلال المشاركة، يمكن للمستخدمين تلقي مكافآت توكن المشروع ومكافآت USDT. وبالمثل، لن يتم قفل توكن MX الذي يلتزمون به. كلما زاد عدد المستخدمين الصالحين المدعوين أثناء الحدث، زاد معامل الالتزام وزادت المكافآت. يمكن للمستخدمين المشاركة في أحداث Kickstarter وLaunchpool في نفس الوقت.

ملاحظة: قد تختلف معايير المشاركة في مختلف فعاليات Kickstarter. يُرجى الرجوع إلى التفاصيل المحددة الواردة في صفحة التسجيل الخاصة بكل مشروع للحصول على معلومات دقيقة.

ما هي فوائد المشاركة في أحداث Kickstarter؟


استنادًا إلى أحدث البيانات من 24 يوليو إلى 30 يوليو، إذا كان لدى المستخدم 1,000 توكن MX وشارك في أحداث Kickstarter، فستكون أرباحه الأسبوعية 36.66 USDT. ستكون الأرباح الشهرية المقدرة 162.35 USDT، وستكون الأرباح السنوية 1911.55 USDT.

إذا اشترى المستخدم 1,000 توكن MX واحتفظ بها في يناير، فستكون تكلفتها التقريبية في ذلك الوقت حوالي 810 USDT. مع أرباح تبلغ 1911.55 USDT هذا العام، فإن معدل عائد المستخدم لهذا العام سيكون حوالي 236%، محسوبًا على النحو التالي 1911.55 / 810 * 100%.

لا يأخذ هذا الحساب في الاعتبار سوى الأرباح التي كان المستخدم ليحققها من المشاركة في أحداث المنصة باستخدام 1,000 توكن MX. وقد شهد سعر توكن MX زيادة كبيرة حتى الآن هذا العام، لذا فإن الأرباح الفعلية ستكون أعلى عند النظر في تقدير قيمة توكن MX.

4. مكافآت عمولة الإحالة


عندما يدعو المستخدمون الأصدقاء للتسجيل على منصة MEXC، فسوف يتلقون نسبة معينة من رسوم التداول كعمولات في كل مرة يكمل فيها أصدقاؤهم صفقة. يبلغ معدل العمولة للمستخدمين العاديين لكل من تداول العقود الفورية والعقود الآجلة 40%،تصل إلى 50% في بعض المناطق. إذا رغب المُحيل في كسب عمولة أعلى، فيمكنه التقدم بطلب ليصبح أحد وكلاء MEXC. بالإضافة إلى ذلك، عند إحالة مدعوين مؤهلين بنجاح، سيحصل كل من الداعي وكل مدعو مؤهل على مكافأة بونص للعقود الآجلة.

لمزيد من المعلومات حول عمولات الإحالة، يرجى مراجعة عمولات الإحالة المتزايدة! احصل على المزيد من المكافآت الإضافية.

سيتم إصدار مكافآت التداول الفوري حوالي الساعة 00:00 (UTC+8) من اليوم التالي، بينما سيتم توزيع مكافآت العمولات في العقود الآجلة حوالي الساعة 09:00 (UTC+8) من اليوم التالي. قد يتأخر وقت السداد الفعلي، حيث يكون وقت السداد الفعلي في اليوم التالي هو المرجع. سيتم إضافة مكافآت العمولات إلى حساب MEXC للعقود الفورية. يرجى الاطلاع على سجلات العمولات على صفحة الإحالة الخاصة بمنصة MEXC.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الخدمات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم (تعلم MEXC) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


