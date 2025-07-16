أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX. 1. خصMX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX. 1. خص
MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX.

1. خصومات رسوم التداول


تقدم MEXC رسوم تداول منخفضة للغاية، حيث تبلغ رسوم تداول العقود الفورية 0% لصانعي السوق و0.05% للمستفيدين. وتبلغ رسوم تداول العقود الآجلة 0% لصانعي السوق و0.02% للمستفيدين.

يمكنك أيضًا استخدام MX لتعويض رسوم العقود الفورية وعقود USDT-M الآجلة بنسبة 20%. إذا كنت تحتفظ بأكثر من 500 MX لمدة يوم واحد متواصل، فيمكنك الاستمتاع بخصم 50% على رسوم العقود الفورية والعقود الآجلة.


ملاحظة: قد تختلف معدلات الرسوم حسب البلد أو المنطقة. يرجى الرجوع إلى المعدلات المعروضة في صفحة معدلات الرسوم.

2. عمولات الإحالة


توفر منصة MEXC آلية عمولة الإحالة، حيث يمكنك كسب عمولة عن طريق دعوة الأصدقاء للتداول على منصة MEXC. يتم حساب العمولة بناءً على نسبة معينة من رسوم التداول التي يفرضها الأشخاص الذين أحلتهم. من المهم ملاحظة أن العمولة ليست تسوية لمرة واحدة. بدلاً من ذلك، ستتلقى عمولة عن كل عملية تداول يكملها الشخص الذي أحلته، بناءً على حجم التداول.

يمكنك النقر على أيقونة المستخدم في الزاوية البسرى العليا من صفحة MEXC الرئيسية ثم النقر على الإحالة. انسخ [رمز الإحالة] أو [رابط الإحالة] على الصفحة لدعوة أصدقائك للتداول على منصة MEXC.

يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول العمولات في هذه المقالة إحالة الأصدقاء للتسجيل في MEXC.


3. الأحداث الحصرية


محتفظين توكن MX يحق لهم المشاركة في أحداث الإيردروب الحصرية الشهرية.للمشاركة والمطالبة بالمكافآت، قم بزيارة الموقع الرسمي لـ MEXC واختر [Kickstarter] ضمن قسم [الأحداث] في قائمة التنقل بالصفحة الرئيسية.


المشاركة في أحداث Kickstarter تتيح للمستخدمين الحصول على مكافآت إيردروب مجانية لتوكن جديد. لا يتم قفل توكن MX المستخدم في المشاركة، ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى جميع أحداث Kickstarter التي تستوفي معايير الأهلية في نفس الوقت.

يرجى ملاحظة أن أحداث Kickstarter تتطلب شروطاً للمشاركة، حيث يجب امتلاك حد أدنى من توكن MX للتأهل. بالإضافة إلى ذلك، كلما زاد عدد المستخدمين المؤهلين الذين تدعوهم، زاد معامل المساهمة الخاص بك، وبالتالي زادت حصتك من المكافآت.

لمزيد من التفاصيل حول متطلبات المشاركة في برنامج Kickstarter، يرجى الرجوع إلى الدليل: كيفية المشاركة في Kickstarter؟

بالنسبة لمحتفظي توكن MX على المدى الطويل، أظهر سعر MX اتجاهًا تصاعديًا عامًا في الربع الأول من عام 2023. وصل إلى ذروته عند 3.5 دولار، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 330% مقارنة بسعره في بداية عام 2023، والذي كان 0.81 دولار. يتم إدراج توكن MX حاليًا في البورصات المركزية الرئيسية مثل Huobi و Bybit و Bitget و MEXC. وفر هذا الإدراج لتوكن MX سيولة سوقية أفضل وقاعدة أوسع لمحتفظي التوكن. سينعكس الاعتراف بالقيمة السوقية العالية في النهاية على سعر توكن MX.

إن الاحتفاظ بعملة MX ليس مجرد شكل من أشكال الاستثمار في القيمة، بل هو أيضًا استراتيجية للإدارة المالية.


