تقرير عن أحداث منطقة MX في نوفمبر





في نوفمبر 2024، انتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بانتصار ترامب كرئيس جديد. حفزت نتائج الانتخابات انتعاشًا سريعًا في سوق العملات المشفرة، حيث وصلت أسعار البيتكوين مرارًا وتكرارًا إلى مستويات مرتفعة جديدة، متجاوزة بذلك حد $100,000. ارتفع حماس المستثمرين للكريبتو، مما أثار موجة جديدة من جنون الاستثمار. خلال هذه الفترة، أطلقت MEXC جولات متعددة من حملات الإيردروب المجاني، مما عرض للمستخدمين مكافآت كبيرة مع تعزيز النمو المذهل في أسعار العديد من التوكن، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي ورائد في السوق.





تعد حملة الإيردروب المجاني من MEXC حدثًا حصريًا لحاملي MX. لمزيد من التفاصيل حول فوائد حيازة MX، راجع المقال "أفضل 3 فوائد لحاملي MX"









في نوفمبر 2024، عقدت MEXC ما مجموعه 103 أحداث إيردروب، ووزعت مكافآت بقيمة تزيد عن 6.67 مليون دولار. قدمت هذه الإيردروب عائدًا سنويًا بنسبة مئوية (APY) تصل إلى %56.





وفقًا لبيانات منصة MEXC، شهدت أفضل خمسة توكن في أحداث الإيردروب في نوفمبر نموًا تجاوز %180. وفي مقدمة المكاسب، ارتفعت عملة KANGO بنسبة %669، محققة أعلى نمو في الشهر. وفي الوقت نفسه، تبعتها UNISUI وMSM بزيادات كبيرة بلغت %306 و%283 على التوالي.





Project Name Airdrop Time (MX Commitment Time) Price Increase Rate (Based on Data From Nov 30) KANGO Nov 8, 2024 669% UNISUI Nov 6, 2024 306% MSM Nov 27, 2024 283% MEAI Dec 2, 2024 229% DOGEGOV Nov 20, 2024 182%









Launchpool وKickstarter عبارة عن أحداث توزيع توكن مجانية حصرية لحاملي MX. إذا كنت تمتلك 500 توكن MX أو أكثر، فيمكنك التسجيل للمشاركة في كلا الحدثين.





يرجى ملاحظة أن النظام سيلتقط ثلاث لقطات عشوائية كل يوم. يجب عليك التأكد من أن حسابك الفوري يحتوي على 500 MX على الأقل بشكل مستمر لمدة 24 ساعة، بدءًا من اليوم السابق للحدث في الساعة 15:59 (UTC). إذا انخفضت حيازات MX الخاصة بك إلى أقل من 500 MX في أي وقت خلال فترة الـ 24 ساعة هذه، فلن تكون مؤهلاً للمشاركة في أحداث Kickstarter وLaunchpool.





للمشاركة، قم بزيارة الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لـ MEXC. ضمن القائمة المنسدلة [فوري] في شريط التنقل العلوي، ستجد روابط لأحداث Launchpool وKickstarter.













إذا لم تكن حاملاً لعملة MX حتى الآن وترغب في المشاركة في فعاليات Launchpool وKickstarter، فستحتاج إلى شراء 500 توكن MX على الأقل والاحتفاظ بها على MEXC لتكون مؤهلاً. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، راجع الدليل " شراء MX في دقيقة واحدة " واتبع الخطوات المقدمة.





بالإضافة إلى المشاركة في أحداث الإيردروب المجانية، فإن الاحتفاظ بتوكن MX يمنحك خصومات على رسوم التداول. بصفتك حاملاً لعملة MX، يمكنك استخدام MX لتعويض رسوم تداول العقود الآجلة الفورية وUSDT-M الدائمة، والاستمتاع بخصم %20. علاوة على ذلك، إذا كنت قد احتفظت بما لا يقل عن 500 توكن MX في حسابك الفوري خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيمكنك الاستمتاع بخصم %50 على رسوم التداول.





MEXC هي أسهل طريقة لك للكريبتو، حيث تجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين من خلال اختيار التوكن الشامل وسرعة الإدراج السريعة. تشتهر MEXC بتقديم أكثر التوكن رواجًا، وعمليات الإيردروب اليومية، والرسوم المنخفضة للغاية، والسيولة الشاملة، وهي المفضلة لدى المستخدمين. تتميز بعملياتها السلسة، وأمانها القوي، واستقرارها، وخدمة العملاء الفورية. تلتزم MEXC بتوفير منصة تداول آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام، وذلك وفقًا لفلسفتها "المستخدمون أولاً".



