في نوفمبر 2024، انتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بانتصار ترامب كرئيس جديد. حفزت نتائج الانتخابات انتعاشًا سريعًا في سوق العملات المشفرة، حيث وصلت أسعار البيتكوين مرارًا وتكرارًا إلى مستويات مرتفعة في نوفمبر 2024، انتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بانتصار ترامب كرئيس جديد. حفزت نتائج الانتخابات انتعاشًا سريعًا في سوق العملات المشفرة، حيث وصلت أسعار البيتكوين مرارًا وتكرارًا إلى مستويات مرتفعة
تعلم/منطقة MX/أحداث الربح/تقرير عن أح...X في نوفمبر

تقرير عن أحداث منطقة MX في نوفمبر

7/16/2025MEXC
0m
#الأساسي#أحداث شائعة#MX#المبتدئون
MX Token
MX$2.1455-2.05%
KANGO
KANGO$0.000003979-7.55%
CoinMusme
MSM$0.000072-50.00%
DOGE
DOGEGOV$0.010613+79.12%
MemeCore
M$2.41578-0.32%

في نوفمبر 2024، انتهت الانتخابات الرئاسية الأمريكية بانتصار ترامب كرئيس جديد. حفزت نتائج الانتخابات انتعاشًا سريعًا في سوق العملات المشفرة، حيث وصلت أسعار البيتكوين مرارًا وتكرارًا إلى مستويات مرتفعة جديدة، متجاوزة بذلك حد $100,000. ارتفع حماس المستثمرين للكريبتو، مما أثار موجة جديدة من جنون الاستثمار. خلال هذه الفترة، أطلقت MEXC جولات متعددة من حملات الإيردروب المجاني، مما عرض للمستخدمين مكافآت كبيرة مع تعزيز النمو المذهل في أسعار العديد من التوكن، مما عزز مكانتها كلاعب رئيسي ورائد في السوق.

تعد حملة الإيردروب المجاني من MEXC حدثًا حصريًا لحاملي MX. لمزيد من التفاصيل حول فوائد حيازة MX، راجع المقال "أفضل 3 فوائد لحاملي MX".

1. بيانات أداء أحداث منطقة MX في نوفمبر


في نوفمبر 2024، عقدت MEXC ما مجموعه 103 أحداث إيردروب، ووزعت مكافآت بقيمة تزيد عن 6.67 مليون دولار. قدمت هذه الإيردروب عائدًا سنويًا بنسبة مئوية (APY) تصل إلى %56.

وفقًا لبيانات منصة MEXC، شهدت أفضل خمسة توكن في أحداث الإيردروب في نوفمبر نموًا تجاوز %180. وفي مقدمة المكاسب، ارتفعت عملة KANGO بنسبة %669، محققة أعلى نمو في الشهر. وفي الوقت نفسه، تبعتها UNISUI وMSM بزيادات كبيرة بلغت %306 و%283 على التوالي.

أفضل 5 توكن عالية الجودة في نوفمبر 2024

Project Name
Airdrop Time (MX Commitment Time)
Price Increase Rate (Based on Data From Nov 30)
KANGO
Nov 8, 2024
669%
UNISUI
Nov 6, 2024
306%
MSM
Nov 27, 2024
283%
MEAI
Dec 2, 2024
229%
DOGEGOV
Nov 20, 2024
182%

2. كيفية المشاركة في أحداث توزيع التوكن


Launchpool وKickstarter عبارة عن أحداث توزيع توكن مجانية حصرية لحاملي MX. إذا كنت تمتلك 500 توكن MX أو أكثر، فيمكنك التسجيل للمشاركة في كلا الحدثين.

يرجى ملاحظة أن النظام سيلتقط ثلاث لقطات عشوائية كل يوم. يجب عليك التأكد من أن حسابك الفوري يحتوي على 500 MX على الأقل بشكل مستمر لمدة 24 ساعة، بدءًا من اليوم السابق للحدث في الساعة 15:59 (UTC). إذا انخفضت حيازات MX الخاصة بك إلى أقل من 500 MX في أي وقت خلال فترة الـ 24 ساعة هذه، فلن تكون مؤهلاً للمشاركة في أحداث Kickstarter وLaunchpool.

للمشاركة، قم بزيارة الصفحة الرئيسية للموقع الرسمي لـ MEXC. ضمن القائمة المنسدلة [فوري] في شريط التنقل العلوي، ستجد روابط لأحداث Launchpool وKickstarter.


3. كيفية شراء MX


إذا لم تكن حاملاً لعملة MX حتى الآن وترغب في المشاركة في فعاليات Launchpool وKickstarter، فستحتاج إلى شراء 500 توكن MX على الأقل والاحتفاظ بها على MEXC لتكون مؤهلاً. لمعرفة كيفية شراء توكن MX، راجع الدليل "شراء MX في دقيقة واحدة" واتبع الخطوات المقدمة.

بالإضافة إلى المشاركة في أحداث الإيردروب المجانية، فإن الاحتفاظ بتوكن MX يمنحك خصومات على رسوم التداول. بصفتك حاملاً لعملة MX، يمكنك استخدام MX لتعويض رسوم تداول العقود الآجلة الفورية وUSDT-M الدائمة، والاستمتاع بخصم %20. علاوة على ذلك، إذا كنت قد احتفظت بما لا يقل عن 500 توكن MX في حسابك الفوري خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيمكنك الاستمتاع بخصم %50 على رسوم التداول.

MEXC هي أسهل طريقة لك للكريبتو، حيث تجذب قاعدة كبيرة من المستخدمين من خلال اختيار التوكن الشامل وسرعة الإدراج السريعة. تشتهر MEXC بتقديم أكثر التوكن رواجًا، وعمليات الإيردروب اليومية، والرسوم المنخفضة للغاية، والسيولة الشاملة، وهي المفضلة لدى المستخدمين. تتميز بعملياتها السلسة، وأمانها القوي، واستقرارها، وخدمة العملاء الفورية. تلتزم MEXC بتوفير منصة تداول آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام، وذلك وفقًا لفلسفتها "المستخدمون أولاً".

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم (MEXC تعلم) معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وممارسة الحذر عند الاستثمار. المنصة ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


المقالات الشعبية

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

كيفية استخدام أنواع طلبات MEXC المختلفة في تداول العقود الآجلة: بناء الصفقات بسرعة وبتكلفة منخفضة

طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

تعرف على الميزات الرئيسية في صفحة تداول العقود الآجلة في بورصة MEXC لتجربة أكثر سلاسة

في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟

1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

ما هي لوحة تحركات سوق MEXC؟

1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا

مقالات ذات صلة

تم تحديث وترقية قواعد معاملات Kickstarter وLaunchpool!

تم تحديث وترقية قواعد معاملات Kickstarter وLaunchpool!

أحداث Kickstarter وLaunchpool هي أحداث إيردروب مجانية حصرية لمحتفظي MX. لتشجيع المشاركة النشطة وزيادة المكافآت، قامت MEXC بتعديل قواعد معامل مكافأة المستوى لأحداث Kickstarter وLaunchpool. التعديلات هي

أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

أهم 3 مزايا لمحتفظي MX

MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX.1. خصو

كيفية كسب الدخل السلبي من خلال الاحتفاظ بعملة MX

كيفية كسب الدخل السلبي من خلال الاحتفاظ بعملة MX

إن الاحتفاظ بعملة MX، وهي العملة المميزة الأصلية الصادرة عن MEXC، يمكن أن يوفر دخلاً سلبياً بطرق مختلفة. ما هي بعض فرص الدخل السلبي لمحتفظي عملة MX؟1. تقدير التوكنالطريقة الأكثر مباشرة لخلق القيمة من

ما هو Launchpool؟

ما هو Launchpool؟

برنامج MEXC Launchpool هو برنامج مبتكر يسمح للمستخدمين بتخزين توكن محدد وربح إيردروب للعملات المشفرة الرائجة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن التي تم تخزينها في Launchpool في أي وقت، ويتم مكافأة

اشترك في MEXC
اشترك واحصل على ما يصل إلى 10,000 USDT بونص