تقرير عن أحداث منطقة MX في نوفمبر

Project Name
Airdrop Time (MX Commitment Time)
Price Increase Rate (Based on Data From Nov 30)
KANGO
Nov 8, 2024
669%
UNISUI
Nov 6, 2024
306%
MSM
Nov 27, 2024
283%
MEAI
Dec 2, 2024
229%
DOGEGOV
Nov 20, 2024
182%
طلب طلبات صفقة صفقات صفقة مواقف طلبكفي سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة سريع الوتيرة، يُعد فتح صفقة تداول الخطوة الأولى، وغالبًا ما يكون مفتاح النجاح أو الفشل. يعتمد العديد من المتداولين، وخاصة المبت
في سوق العملات المشفرة، أصبح تداول العقود الآجلة أداة مهمة للعديد من المستثمرين لتحسين كفاءة رأس المال واغتنام فرص السوق، وذلك بفضل ميزاته مثل الرافعة المالية العالية والتداول في اتجاهين. لمساعدة المس
1. ما هو حدث احتفظ واربح في MEXC؟يتيح حدث احتفظ واربح على MEXC للمستخدمين تحقيق عوائد على التوكن المُحتفظ بها في حساباتهم الفورية. يوفر المنتج مرونة كاملة: يُمكن للمستخدمين تداول التوكنات أو سحبها أو
1. ما هي لوحة تحركات السوق؟تراقب لوحة تحركات سوق MEXC وتعرض أزواج التداول التي تشهد تقلبات سعرية كبيرة خلال فترة زمنية محددة. من خلال تتبع تحركات الأسعار والمؤشرات الرئيسية لمختلف العملات المشفرة، تسا
أحداث Kickstarter وLaunchpool هي أحداث إيردروب مجانية حصرية لمحتفظي MX. لتشجيع المشاركة النشطة وزيادة المكافآت، قامت MEXC بتعديل قواعد معامل مكافأة المستوى لأحداث Kickstarter وLaunchpool. التعديلات هي
MX هو توكن الأداة المساعدة الأصلي الذي أصدرته MEXC. MEXC عبارة عن منصة تداول آمنة للعملات المشفرة تلبي احتياجات عشاق العملات المشفرة. تتوفر مزايا إضافية للمستخدمين الذين يحتفظون بتوكن المنصة MX.1. خصو
إن الاحتفاظ بعملة MX، وهي العملة المميزة الأصلية الصادرة عن MEXC، يمكن أن يوفر دخلاً سلبياً بطرق مختلفة. ما هي بعض فرص الدخل السلبي لمحتفظي عملة MX؟1. تقدير التوكنالطريقة الأكثر مباشرة لخلق القيمة من
برنامج MEXC Launchpool هو برنامج مبتكر يسمح للمستخدمين بتخزين توكن محدد وربح إيردروب للعملات المشفرة الرائجة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن التي تم تخزينها في Launchpool في أي وقت، ويتم مكافأة