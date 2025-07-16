كيفية استخدام TradingView على MEXC





تُعد TradingView أداة قوية لتحليل التداول تناسب جميع مستويات الخبرة. وقد قامت MEXC بدمج أدوات الرسم البياني الخاصة بـ TradingView، مما يتيح لك استخدامها مباشرة على منصة MEXC.









سوف نعرض ميزات الرسم البياني لـ TradingView باستخدام صفحة التداول الفوري كمثال. الإعداد لصفحة التداول بالعقود الآجلة هو نفسه تمامًا كما في صفحة التداول الفوري.









مخطط K-line، الذي يُعرف أيضًا برسم الشموع اليابانية، يكون عادةً باللون الأخضر الداكن للصعود واللون الأحمر للهبوط. في اليابان وكوريا، يكون عادةً باللون الأحمر الداكن للصعود واللون الأزرق للهبوط. عند تحريك الماوس فوق أيقونة K-line، يمكنك رؤية 8 أنماط مختلفة لمخطط K-line، ويمكنك التبديل إلى النمط المناسب من خلال النقر عليه.









بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على أيقونة الرسم البياني فوق مخطط K-line لفتح صفحة "إعدادات الرسم البياني". في القسم الأول، الذي يتم تحديده بأيقونة K-line، يمكنك إجراء المزيد من الإعدادات المخصصة لألوان الشموع، وألوان خط السعر، والمنطقة الزمنية، والمزيد.













على الجانب الأيسر من الرسم البياني، ستجد أدوات الرسم الشائعة التي تساعدك في تحليل اتجاهات السوق. لاستخدام هذه الأدوات، انقر على الأيقونة المقابلة على الجهة اليسرى، ثم قم بالرسم على مخطط K-line. العملية بسيطة وسهلة الاستخدام.













للمتداولين ذوي الخبرة، يتم استخدام المؤشرات الفنية غالبًا لتحليل اتجاهات السوق. انقر على زر المؤشرات الفنية فوق رسم K-line. في قائمة "المؤشرات"، يمكنك التمرير للأعلى والأسفل أو استخدام وظيفة البحث للعثور على المؤشرات الفنية التي تحتاجها وإضافتها.









بعد إضافة مؤشر فني، يمكنك أيضًا تعديل معاييره، وأسلوبه، والإعدادات الأخرى وفقًا لتفضيلاتك. على سبيل المثال، لتعديل مؤشر بولينجر باندز (BB) كما هو موضح في الصورة، انقر على المؤشر في رسم K-line، ثم انقر على زر الإعدادات [⚙️] في الأعلى لفتح صفحة إعدادات مؤشر BB. بعد إجراء التعديلات، انقر على [موافق] لحفظ التغييرات.





بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على أيقونة العين لعرض أو إخفاء المؤشر الفني، أو النقر على أيقونة [X] لإزالة المؤشر من الرسم البياني.













لتغيير المنطقة الزمنية المعروضة، ببساطة انقر على معلومات المنطقة الزمنية أسفل مخطط K-line. تغيير المنطقة الزمنية لن يؤثر على القيم الإحصائية؛ سيتغير فقط التاريخ والوقت.













في وقت سابق في قسم "إعداد مخطط K-Line"، ذكرنا إعدادات المخطط. انقر على أيقونة الرسم البياني فوق مخطط K-line لفتح صفحة "إعدادات الرسم البياني". تتضمن إعدادات الرسم البياني أربعة أقسام، مدرجة من الأعلى إلى الأسفل: الشموع، الرموز، التسميات، وأنماط الرسم البياني الأساسية.





الشموع: تخصيص ألوان الشموع، وألوان خط السعر، والدقة، والمنطقة الزمنية.

الرموز: إعدادات المعلومات النصية في أعلى رسم K-line، بما في ذلك خيار عرض قيم OHLC، قيم التغير في الأعمدة، والحجم.

التسميات: توفر خيارات متعددة لإضافة التسميات إلى الرسم البياني، مثل اسم الرمز، أعلى وأدنى السعر، والعد التنازلي لإغلاق الشمعة.

أنماط الرسم البياني الأساسية: تخصيص لون خلفية الرسم البياني، ولون خطوط الشبكة، والإعدادات الأخرى.













إذا كنت ترغب في إزالة أي تخصيصات قمت بها على الرسم البياني، انقر بزر الماوس الأيمن على رسم K-line واختر [إعادة تعيين عرض الرسم البياني].









إخلاء المسؤولية: هذه المعلومات لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة، ولا تُعتبر نصيحة لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. يقدم "MEXC تعلم" المعلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يُرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بالاستثمار واتخاذ الحذر عند اتخاذ قرارات الاستثمار. المنصة غير مسؤولة عن قرارات استثمار المستخدمين.