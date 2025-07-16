برنامج MEXC Launchpool هو برنامج مبتكر يسمح للمستخدمين بتخزين توكن محدد وربح إيردروب للعملات المشفرة الرائجة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن التي تم تخزينها في Launchpool في أي وقت، ويتم مكافأةبرنامج MEXC Launchpool هو برنامج مبتكر يسمح للمستخدمين بتخزين توكن محدد وربح إيردروب للعملات المشفرة الرائجة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن التي تم تخزينها في Launchpool في أي وقت، ويتم مكافأة
ما هو Launchpool؟

برنامج MEXC Launchpool هو برنامج مبتكر يسمح للمستخدمين بتخزين توكن محدد وربح إيردروب للعملات المشفرة الرائجة أو المدرجة حديثًا. يمكن استرداد التوكن التي تم تخزينها في Launchpool في أي وقت، ويتم مكافأة المستخدمين بناءً على نسبتهم من إجمالي المبلغ الذي تم تخزينه. تدعم المنصة تخزين عدة توكن مختلف مثل MX وUSDT وتوكن المشروع والمزيد. تم تصميم كل حوض تخزين توكن بتفاصيل خاصة بالمشروع المعني. يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المستخدمين بمشاريع عالية الجودة مع تقديم مزايا إيردروب إضافية مجانًا.

1. الأهلية للمشاركة في Launchpool


للمشاركة في حدث Launchpool، يجب على المستخدمين إكمال عملية التحقق من KYC (اعرف عميلك) على منصة MEXC. قد تكون بعض أحداث التخزين حصرية للمستخدمين الجدد، لذا يجب على المشاركين الرجوع إلى صفحة الحدث المحددة للحصول على التفاصيل.

يجب على المشاركين إكمال عملية التحقق من KYC قبل انتهاء الحدث للمطالبة بمكافآت التوكن الخاص بهم. سيتم توزيع توكن الإيردروب على حسابات العقود الفورية الخاصة بالمشاركين المؤهلين بعد الحدث بناءً على نسب التخزين الخاصة بهم.

ملاحظات هامة:

  • لا يحق لصناع السوق والحسابات المؤسسية والمستخدمين من المناطق أو البلدان المقيدة المشاركة في أحداث Launchpool.
  • عادةً ما يكون مطلوبًا مبلغ أدنى للتخزين، ويتم قفل الأصول المخزنة طوال مدة الحدث.
  • يمكن استخدام توكن MX المخزنة في Launchpool للمشاركة في أحداث أخرى، مثل Kickstarter.

2. كيفية المشاركة في Launchpool


دعنا نستعرض الخطوات اللازمة للمشاركة في أحداث Launchpool باستخدام منصة الموقع الإلكتروني. العملية مماثلة لتطبيق الهاتف المحمول.

2.1 كيفية التخزين


على صفحة MEXC الرئيسية، مرر الماوس على [فوري] وحدد [Launchpool] للوصول إلى صفحة الحدث.


من قائمة أحداث Launchpool الجارية، حدد المشروع الذي ترغب في المشاركة فيه وانقر على [التخزين الآن].


بمجرد انتهاء الحدث، سيتم توزيع المكافآت. يرجى ملاحظة أن الحد الأدنى لكمية التخزين تختلف باختلاف الأحداث، ويتم توضيح التفاصيل على صفحة الحدث.

2.2 كيفية استرداد التوكن المخزن


بعد انتهاء فترة التخزين، سيتم استرداد التوكن الذي قمت بتخزينه تلقائيًا، دون الحاجة إلى أي إجراء يدوي.

إذا كنت ترغب في استرداد التوكن في أي وقت قبل انتهاء فترة التخزين، فانتقل إلى صفحة حوض التخزين الخاصة بالحدث الذي شاركت فيه وانقر على [استرداد]. سيتم تحويل التوكن المسترد على الفور إلى حساب العقود الفورية الخاص بك.



2.3 كيفية التحقق من مكافآت التخزين


على موقع MEXC، مرر الماوس على [المحفظة] وحدد [مكافآت الأحداث].

في صفحة سجل المكافآت، انقر فوق [أحداث العقود الفورية] وحدد [Launchpool] لعرض سجلات المكافآت الخاصة بك.


يمكنك أيضًا عرض مكافآت التخزين الخاصة بك عن طريق تحديد [تفاصيل الأرباح] ضمن "السجل الخاص بي" في صفحة حدث Launchpool.


3. الأسئلة الشائعة


3.1 هل يمكنني استرداد التوكن المخزن في أي وقت؟

نعم، يمكنك استرداد التوكن الذي قمت بتخزينه في أي وقت. بمجرد استرداده، سيتم تحويل التوكن على الفور إلى حساب العقود الفورية الخاص بك.

3.2 هل يمكنني استرداد التوكن بعد انتهاء فترة التخزين؟

بعد انتهاء فترة التخزين، سيتم استرداد التوكن الذي قمت بتخزينه تلقائيًا، ولا توجد حاجة إلى إجراء يدوي. لاحظ أنه قد تكون هناك تأخيرات طفيفة في عملية الاسترداد.

3.3 هل يمكن استخدام توكن MX المخزن للمشاركة في أحداث أخرى؟

نعم، يمكن استخدام توكن MX المخزن في نفس الوقت للمشاركة في حدث Kickstarter والاستمتاع بمكافآت مضاعفة.

3.4 كيف يتم حساب المكافآت اليومية؟

يتم حساب المكافآت اليومية على النحو التالي:
مكافآت التوكن اليومية = متوسط الكمية الذي خزنها المستخدم يوميًا / متوسط الكمية التي خزنها جميع المستخدمين يوميًا × حوض المكافآت اليومية.
مثال: إذا خزنت 100 USDT وكان حوض المكافآت اليومية 10,000 USDT، وكانت حصتك من إجمالي الكمية المخزنة 1%، فستربح مكافآت بقيمة 100 USDT.
ملاحظة: قد يكون هناك تأخير طفيف في توزيع المكافآت. لن يتلقى المستخدمون المكافآت إلا إذا تجاوزت أرباحهم 0.01$. يتم حساب المكافآت بناءً على وقت التخزين الفعلي، ولن تُحتسب المكافآت في فترات التخزين التي تقل عن ساعة واحدة.

3.5 متى يتم احتساب وتوزيع المكافآت؟

يتم احتساب المكافآت بالساعة، بثلاث طرق للتوزيع:
  • التوزيع بالساعة: يتم حساب المكافآت للأصول المقفلة خلال ساعات T+1 وتوزيعها كل ساعة.
  • التوزيع اليومي: يتم تسوية المكافآت بعد أيام T+1 وتحويلها مباشرة إلى حسابات العقود الفورية.
  • التوزيع في نهاية الحدث: يتم توزيع جميع المكافآت خلال ساعة واحدة من انتهاء الحدث.
يرجى ملاحظة أن تفاصيل توزيع المكافآت المحددة سيتم توضيحها في صفحة الحدث. تظل الحسابات بالساعة هي المعيار لجميع الأحداث.

لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى صفحة حدث Launchpool.

إخلاء المسؤولية: لا تقدم هذه المعلومات نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو الشؤون القانونية أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات أخرى ذات صلة، ولا تشكل نصيحة بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم "MEXC تعلم" معلومات لأغراض مرجعية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر التي تنطوي عليها وتوخي الحذر عند الاستثمار. MEXC ليست مسؤولة عن قرارات الاستثمار التي يتخذها المستخدمون.


