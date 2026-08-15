WORM 今日價格

WORM (WORM) 今日實時價格為 $ 0.04234491，過去 24 小時內變化了 0.84%。目前 WORM 兌 USD 的匯率為 $ 0.04234491 每 WORM。

WORM 目前市值在 $ 164,312 排名第 #-，流通供應量為 3.88M WORM。過去 24 小時內，WORM 的交易價格在 $ 0.04218728（低點）和 $ 0.04269933（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.260441，而歷史最低價為 $ 0.04218728。

短期表現方面，WORM 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -5.58%。過去一天，總交易量達到 $ 492.82。

WORM（WORM）市場資訊

市值 $ 164.31K$ 164.31K $ 164.31K 成交量（24H） $ 492.82$ 492.82 $ 492.82 完全稀釋市值 $ 297.26K$ 297.26K $ 297.26K 流通量 3.88M 3.88M 3.88M 總供應量 6,513,345.497229505 6,513,345.497229505 6,513,345.497229505

WORM 的目前市值為 $ 164.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 492.82。WORM 的流通量為 3.88M，總供應量是 6513345.497229505，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 297.26K。