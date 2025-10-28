WORK（WORK）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00489791$ 0.00489791 $ 0.00489791 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.75% 漲跌幅（1D） +4.21% 漲跌幅（7D） +9.49% 漲跌幅（7D） +9.49%

WORK（WORK）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，WORK 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。WORK 的歷史最高價為 $ 0.00489791，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，WORK 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.75%，過去 24 小時內變動為 +4.21%，過去 7 天內累計變動為 +9.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

WORK（WORK）市場資訊

市值 $ 105.14K$ 105.14K $ 105.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 105.14K$ 105.14K $ 105.14K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,534.39 999,997,534.39 999,997,534.39

WORK 的目前市值為 $ 105.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。WORK 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997534.39，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 105.14K。