wire bot 今日價格

wire bot (WIRE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 25.79%。目前 WIRE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 WIRE。

wire bot 目前市值在 $ 853,539 排名第 #-，流通供應量為 1.00B WIRE。過去 24 小時內，WIRE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00142589（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00415868，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，WIRE 在過去一小時內波動了 +0.46%，過去7 天內波動了 +51.31%。過去一天，總交易量達到 $ 205.84K。

wire bot（WIRE）市場資訊

市值 $ 853.54K$ 853.54K $ 853.54K 成交量（24H） $ 205.84K$ 205.84K $ 205.84K 完全稀釋市值 $ 853.54K$ 853.54K $ 853.54K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

wire bot 的目前市值為 $ 853.54K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 205.84K。WIRE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 853.54K。