Vanta Network 今日價格

Vanta Network (SN8) 今日實時價格為 $ 5.83，過去 24 小時內變化了 2.78%。目前 SN8 兌 USD 的匯率為 $ 5.83 每 SN8。

Vanta Network 目前市值在 $ 29,264,655 排名第 #-，流通供應量為 5.02M SN8。過去 24 小時內，SN8 的交易價格在 $ 5.75（低點）和 $ 6.03（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 25.24，而歷史最低價為 $ 0.06021。

短期表現方面，SN8 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -0.70%。過去一天，總交易量達到 $ 357.76K。

Vanta Network（SN8）市場資訊

市值 $ 29.26M$ 29.26M $ 29.26M 成交量（24H） $ 357.76K$ 357.76K $ 357.76K 完全稀釋市值 $ 29.26M$ 29.26M $ 29.26M 流通量 5.02M 5.02M 5.02M 總供應量 5,022,353.62076212 5,022,353.62076212 5,022,353.62076212

Vanta Network 的目前市值為 $ 29.26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 357.76K。SN8 的流通量為 5.02M，總供應量是 5022353.62076212，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 29.26M。