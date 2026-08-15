UnityWallet Token 今日價格

UnityWallet Token (UNT) 今日實時價格為 $ 0,058664，過去 24 小時內變化了 0,43%。目前 UNT 兌 USD 的匯率為 $ 0,058664 每 UNT。

UnityWallet Token 目前市值在 $ 38 555 231 排名第 #-，流通供應量為 657,21M UNT。過去 24 小時內，UNT 的交易價格在 $ 0,058008（低點）和 $ 0,059241（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,112474，而歷史最低價為 $ 0,04934818。

短期表現方面，UNT 在過去一小時內波動了 +0,11%，過去7 天內波動了 -0,56%。過去一天，總交易量達到 $ 2,72K。

UnityWallet Token（UNT）市場資訊

市值 $ 38,56M$ 38,56M $ 38,56M 成交量（24H） $ 2,72K$ 2,72K $ 2,72K 完全稀釋市值 $ 58,66M$ 58,66M $ 58,66M 流通量 657,21M 657,21M 657,21M 總供應量 999 999 999,718372 999 999 999,718372 999 999 999,718372

UnityWallet Token 的目前市值為 $ 38,56M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2,72K。UNT 的流通量為 657,21M，總供應量是 999999999.718372，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 58,66M。