Touch Grass（TOUCHGRASS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00011575 $ 0.00011575 $ 0.00011575 24H最低價 $ 0.00011876 $ 0.00011876 $ 0.00011876 24H最高價 24H最低價 $ 0.00011575$ 0.00011575 $ 0.00011575 24H最高價 $ 0.00011876$ 0.00011876 $ 0.00011876 歷史最高 $ 0.00012733$ 0.00012733 $ 0.00012733 最低價 $ 0.00008083$ 0.00008083 $ 0.00008083 漲跌幅（1H） +0.52% 漲跌幅（1D） +0.58% 漲跌幅（7D） +5.61% 漲跌幅（7D） +5.61%

Touch Grass（TOUCHGRASS）目前實時價格為 $0.00011761。過去 24 小時內，TOUCHGRASS 的交易價格在 $ 0.00011575 至 $ 0.00011876 之間波動，市場活躍度顯著。TOUCHGRASS 的歷史最高價為 $ 0.00012733，歷史最低價為 $ 0.00008083。

從短期表現來看，TOUCHGRASS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.52%，過去 24 小時內變動為 +0.58%，過去 7 天內累計變動為 +5.61%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Touch Grass（TOUCHGRASS）市場資訊

市值 $ 116.08K$ 116.08K $ 116.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 116.08K$ 116.08K $ 116.08K 流通量 986.49M 986.49M 986.49M 總供應量 986,492,939.925555 986,492,939.925555 986,492,939.925555

Touch Grass 的目前市值為 $ 116.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TOUCHGRASS 的流通量為 986.49M，總供應量是 986492939.925555，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.08K。