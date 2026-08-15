THINK Protocol 今日價格

THINK Protocol (THINK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.92%。目前 THINK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 THINK。

THINK Protocol 目前市值在 $ 986,384 排名第 #-，流通供應量為 732.65M THINK。過去 24 小時內，THINK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00100523（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.070137，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，THINK 在過去一小時內波動了 -0.09%，過去7 天內波動了 -12.86%。過去一天，總交易量達到 $ 101.25。

THINK Protocol（THINK）市場資訊

市值 $ 986.38K$ 986.38K $ 986.38K 成交量（24H） $ 101.25$ 101.25 $ 101.25 完全稀釋市值 $ 986.38K$ 986.38K $ 986.38K 流通量 732.65M 732.65M 732.65M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

THINK Protocol 的目前市值為 $ 986.38K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 101.25。THINK 的流通量為 732.65M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 986.38K。