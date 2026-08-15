Testicle 今日價格

Testicle (TESTICLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.73%。目前 TESTICLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TESTICLE。

Testicle 目前市值在 $ 931,601 排名第 #-，流通供應量為 999.91M TESTICLE。過去 24 小時內，TESTICLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00115699（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02315462，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TESTICLE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -31.76%。過去一天，總交易量達到 $ 182.72K。

Testicle（TESTICLE）市場資訊

市值 $ 931.60K$ 931.60K $ 931.60K 成交量（24H） $ 182.72K$ 182.72K $ 182.72K 完全稀釋市值 $ 931.60K$ 931.60K $ 931.60K 流通量 999.91M 999.91M 999.91M 總供應量 999,909,806.375648 999,909,806.375648 999,909,806.375648

Testicle 的目前市值為 $ 931.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 182.72K。TESTICLE 的流通量為 999.91M，總供應量是 999909806.375648，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 931.60K。