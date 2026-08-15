Taker Protocol 今日價格

Taker Protocol (TAKER) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.35%。目前 TAKER 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TAKER。

Taker Protocol 目前市值在 $ 14,512.97 排名第 #-，流通供應量為 170.01M TAKER。過去 24 小時內，TAKER 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.077041，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TAKER 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.45%。過去一天，總交易量達到 --。

Taker Protocol（TAKER）市場資訊

市值 $ 14.51K$ 14.51K $ 14.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 85.37K$ 85.37K $ 85.37K 流通量 170.01M 170.01M 170.01M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Taker Protocol 的目前市值為 $ 14.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TAKER 的流通量為 170.01M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 85.37K。