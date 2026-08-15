Switchboard 今日價格

Switchboard (SWTCH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.97%。目前 SWTCH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SWTCH。

Switchboard 目前市值在 $ 97,338 排名第 #-，流通供應量為 160.00M SWTCH。過去 24 小時內，SWTCH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.203248，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SWTCH 在過去一小時內波動了 +0.67%，過去7 天內波動了 +17.66%。過去一天，總交易量達到 $ 335.99。

Switchboard（SWTCH）市場資訊

市值 $ 97.34K$ 97.34K $ 97.34K 成交量（24H） $ 335.99$ 335.99 $ 335.99 完全稀釋市值 $ 608.37K$ 608.37K $ 608.37K 流通量 160.00M 160.00M 160.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Switchboard 的目前市值為 $ 97.34K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 335.99。SWTCH 的流通量為 160.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 608.37K。