Squill（SQUILL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.125907 24H最高價 $ 0.128924 歷史最高 $ 0.523435 最低價 $ 0.069945 漲跌幅（1H） +0.23% 漲跌幅（1D） +0.98% 漲跌幅（7D） -14.37%

Squill（SQUILL）目前實時價格為 $0.128362。過去 24 小時內，SQUILL 的交易價格在 $ 0.125907 至 $ 0.128924 之間波動，市場活躍度顯著。SQUILL 的歷史最高價為 $ 0.523435，歷史最低價為 $ 0.069945。

從短期表現來看，SQUILL 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.23%，過去 24 小時內變動為 +0.98%，過去 7 天內累計變動為 -14.37%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Squill（SQUILL）市場資訊

市值 $ 454.42K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.28M 流通量 3.54M 總供應量 10,000,000.0

Squill 的目前市值為 $ 454.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SQUILL 的流通量為 3.54M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.28M。