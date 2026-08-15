SolFlow 今日價格

SolFlow (SFLOW) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SFLOW 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SFLOW。

SolFlow 目前市值在 $ 10,380.01 排名第 #-，流通供應量為 984.33M SFLOW。過去 24 小時內，SFLOW 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SFLOW 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -3.69%。過去一天，總交易量達到 --。

SolFlow（SFLOW）市場資訊

市值 $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.38K$ 10.38K $ 10.38K 流通量 984.33M 984.33M 984.33M 總供應量 984,328,956.726552 984,328,956.726552 984,328,956.726552

SolFlow 的目前市值為 $ 10.38K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SFLOW 的流通量為 984.33M，總供應量是 984328956.726552，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.38K。