Sidus 今日價格

Sidus (SIDUS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.34%。目前 SIDUS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SIDUS。

Sidus 目前市值在 $ 57,039 排名第 #-，流通供應量為 18.88B SIDUS。過去 24 小時內，SIDUS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.193233，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SIDUS 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -30.25%。過去一天，總交易量達到 --。

Sidus（SIDUS）市場資訊

市值 $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 57.04K$ 57.04K $ 57.04K 流通量 18.88B 18.88B 18.88B 總供應量 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716 18,877,204,651.91716

Sidus 的目前市值為 $ 57.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SIDUS 的流通量為 18.88B，總供應量是 18877204651.91716，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 57.04K。