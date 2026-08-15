Semantic Layer 今日價格

Semantic Layer (42) 今日實時價格為 $ 0.00219554，過去 24 小時內變化了 2.15%。目前 42 兌 USD 的匯率為 $ 0.00219554 每 42。

Semantic Layer 目前市值在 $ 325,305 排名第 #-，流通供應量為 148.17M 42。過去 24 小時內，42 的交易價格在 $ 0.00210902（低點）和 $ 0.0023719（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.246045，而歷史最低價為 $ 0.00113916。

短期表現方面，42 在過去一小時內波動了 +0.49%，過去7 天內波動了 -6.69%。過去一天，總交易量達到 $ 1.18K。

Semantic Layer（42）市場資訊

市值 $ 325.31K$ 325.31K $ 325.31K 成交量（24H） $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K 完全稀釋市值 $ 2.20M$ 2.20M $ 2.20M 流通量 148.17M 148.17M 148.17M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Semantic Layer 的目前市值為 $ 325.31K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.18K。42 的流通量為 148.17M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.20M。