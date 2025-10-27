Robora（RBR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.02662206 24H最高價 $ 0.03383596 歷史最高 $ 0.210107 最低價 $ 0.01295042 漲跌幅（1H） -0.27% 漲跌幅（1D） +15.37% 漲跌幅（7D） -16.49%

Robora（RBR）目前實時價格為 $0.03221344。過去 24 小時內，RBR 的交易價格在 $ 0.02662206 至 $ 0.03383596 之間波動，市場活躍度顯著。RBR 的歷史最高價為 $ 0.210107，歷史最低價為 $ 0.01295042。

從短期表現來看，RBR 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.27%，過去 24 小時內變動為 +15.37%，過去 7 天內累計變動為 -16.49%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Robora（RBR）市場資訊

市值 $ 2.19M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 3.22M 流通量 68.01M 總供應量 100,000,000.0

Robora 的目前市值為 $ 2.19M, 它過去 24 小時的交易量為 --。RBR 的流通量為 68.01M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.22M。