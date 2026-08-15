ROB 今日價格

ROB (ROB) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 13.18%。目前 ROB 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROB。

ROB 目前市值在 $ 77,639 排名第 #-，流通供應量為 1.00B ROB。過去 24 小時內，ROB 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00298178，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROB 在過去一小時內波動了 -0.28%，過去7 天內波動了 -35.98%。過去一天，總交易量達到 $ 2.82K。

ROB（ROB）市場資訊

市值 $ 77.64K$ 77.64K $ 77.64K 成交量（24H） $ 2.82K$ 2.82K $ 2.82K 完全稀釋市值 $ 123.98K$ 123.98K $ 123.98K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ROB 的目前市值為 $ 77.64K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.82K。ROB 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 123.98K。