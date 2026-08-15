Reploy 今日價格

Reploy (RAI) 今日實時價格為 $ 0.00980655，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 RAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00980655 每 RAI。

Reploy 目前市值在 $ 98,065 排名第 #-，流通供應量為 10.00M RAI。過去 24 小時內，RAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 13.63，而歷史最低價為 $ 0.00480688。

短期表現方面，RAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 6.99。

Reploy（RAI）市場資訊

市值 $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K 成交量（24H） $ 6.99$ 6.99 $ 6.99 完全稀釋市值 $ 98.07K$ 98.07K $ 98.07K 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 總供應量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Reploy 的目前市值為 $ 98.07K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.99。RAI 的流通量為 10.00M，總供應量是 10000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.07K。