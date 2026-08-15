Rawli Analytics 今日價格

Rawli Analytics (RWAAN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 RWAAN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RWAAN。

Rawli Analytics 目前市值在 $ 419,353 排名第 #-，流通供應量為 5.80B RWAAN。過去 24 小時內，RWAAN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RWAAN 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -0.47%。過去一天，總交易量達到 --。

Rawli Analytics（RWAAN）市場資訊

市值 $ 419.35K$ 419.35K $ 419.35K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 614.85K$ 614.85K $ 614.85K 流通量 5.80B 5.80B 5.80B 總供應量 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0 8,500,000,000.0

Rawli Analytics 的目前市值為 $ 419.35K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RWAAN 的流通量為 5.80B，總供應量是 8500000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 614.85K。