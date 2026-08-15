rainbowfish 今日價格

rainbowfish (FISH) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.18%。目前 FISH 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FISH。

rainbowfish 目前市值在 $ 78,238 排名第 #-，流通供應量為 999.79M FISH。過去 24 小時內，FISH 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01249686，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FISH 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -14.03%。過去一天，總交易量達到 --。

rainbowfish（FISH）市場資訊

市值 $ 78.24K$ 78.24K $ 78.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 78.24K$ 78.24K $ 78.24K 流通量 999.79M 999.79M 999.79M 總供應量 999,793,693.70654 999,793,693.70654 999,793,693.70654

rainbowfish 的目前市值為 $ 78.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FISH 的流通量為 999.79M，總供應量是 999793693.70654，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 78.24K。