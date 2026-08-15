PVS 今日價格

PVS (PVS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.37%。目前 PVS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PVS。

PVS 目前市值在 $ 164,188 排名第 #-，流通供應量為 999.94M PVS。過去 24 小時內，PVS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01904903，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PVS 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 -21.37%。過去一天，總交易量達到 $ 1.18K。

PVS（PVS）市場資訊

市值 $ 164.19K$ 164.19K $ 164.19K 成交量（24H） $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K 完全稀釋市值 $ 164.19K$ 164.19K $ 164.19K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,944,404.39 999,944,404.39 999,944,404.39

PVS 的目前市值為 $ 164.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.18K。PVS 的流通量為 999.94M，總供應量是 999944404.39，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 164.19K。