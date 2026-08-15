Primis Protocol 今日價格

Primis Protocol (PRIMIS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3,97%。目前 PRIMIS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PRIMIS。

Primis Protocol 目前市值在 $ 127.421 排名第 #-，流通供應量為 999,98M PRIMIS。過去 24 小時內，PRIMIS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0,00307941，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PRIMIS 在過去一小時內波動了 -%0,58，過去7 天內波動了 -%14,45。過去一天，總交易量達到 $ 601,93。

Primis Protocol（PRIMIS）市場資訊

市值 $ 127,42K$ 127,42K $ 127,42K 成交量（24H） $ 601,93$ 601,93 $ 601,93 完全稀釋市值 $ 127,42K$ 127,42K $ 127,42K 流通量 999,98M 999,98M 999,98M 總供應量 999.979.619,8439095 999.979.619,8439095 999.979.619,8439095

Primis Protocol 的目前市值為 $ 127,42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 601,93。PRIMIS 的流通量為 999,98M，總供應量是 999979619.8439095，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 127,42K。