Pongo 今日價格

Pongo (PONGO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.86%。目前 PONGO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PONGO。

Pongo 目前市值在 $ 42,697 排名第 #-，流通供應量為 1.01T PONGO。過去 24 小時內，PONGO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PONGO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -4.17%。過去一天，總交易量達到 --。

Pongo（PONGO）市場資訊

市值 $ 42.70K$ 42.70K $ 42.70K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.70K$ 42.70K $ 42.70K 流通量 1.01T 1.01T 1.01T 總供應量 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0 1,010,101,010,101.0

Pongo 的目前市值為 $ 42.70K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PONGO 的流通量為 1.01T，總供應量是 1010101010101.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.70K。