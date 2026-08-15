PolyDoge 今日價格

PolyDoge (POLYDOGE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.23%。目前 POLYDOGE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 POLYDOGE。

PolyDoge 目前市值在 $ 197,035 排名第 #-，流通供應量為 853.85T POLYDOGE。過去 24 小時內，POLYDOGE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POLYDOGE 在過去一小時內波動了 -0.38%，過去7 天內波動了 +1.34%。過去一天，總交易量達到 --。

PolyDoge（POLYDOGE）市場資訊

市值 $ 197.04K$ 197.04K $ 197.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 197.04K$ 197.04K $ 197.04K 流通量 853.85T 853.85T 853.85T 總供應量 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5 853,638,681,979,452.5

PolyDoge 的目前市值為 $ 197.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。POLYDOGE 的流通量為 853.85T，總供應量是 853638681979452.5，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 197.04K。