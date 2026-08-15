Ping 今日價格

Ping (PING) 今日實時價格為 $ 0.00121144，過去 24 小時內變化了 0.03%。目前 PING 兌 USD 的匯率為 $ 0.00121144 每 PING。

Ping 目前市值在 $ 1,212,293 排名第 #-，流通供應量為 1.00B PING。過去 24 小時內，PING 的交易價格在 $ 0.00117814（低點）和 $ 0.00122227（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.078576，而歷史最低價為 $ 0.0010636。

短期表現方面，PING 在過去一小時內波動了 -0.13%，過去7 天內波動了 +0.80%。過去一天，總交易量達到 $ 28.28K。

Ping（PING）市場資訊

市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 成交量（24H） $ 28.28K$ 28.28K $ 28.28K 完全稀釋市值 $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ping 的目前市值為 $ 1.21M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 28.28K。PING 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.21M。