Phuture 圖標

Phuture 價格 (PHTR)

USD

Phuture (PHTR) 實時價格圖表

$0.00251046
$0.00251046$0.00251046
-14.60%(1D)

今天 Phuture (PHTR) 的價格

今天 Phuture (PHTR) 的實時價格爲 0.00251046 USD。目前其市值爲 $ 156.07K USD。PHTR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Phuture 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 814.74 USD
- Phuture 當天價格變化爲 -14.66%
- 其循環供應量爲 62.17M USD

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Phuture (PHTR) 價格表現 USD

今天內，Phuture 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000431505340205627
在過去30天內，Phuture 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0008780180
在過去60天內，Phuture 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001997412
在過去90天內，Phuture 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000379308961148827

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000431505340205627-14.66%
30天$ +0.0008780180+34.97%
60天$ -0.0001997412-7.95%
90天$ -0.000379308961148827-13.12%

Phuture (PHTR) 價格分析

Phuture 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00215207
$ 0.00215207$ 0.00215207

$ 0.00294388
$ 0.00294388$ 0.00294388

$ 0.994097
$ 0.994097$ 0.994097

+0.70%

-14.66%

-6.10%

Phuture (PHTR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 156.07K
$ 156.07K$ 156.07K

$ 814.74
$ 814.74$ 814.74

62.17M
62.17M 62.17M

什麼是Phuture (PHTR)

Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.

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Phuture (PHTR) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Phuture (PHTR) 的其他問題

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PHTR 兌換爲當地貨幣

1 PHTR 兌換 AUD
A$0.0039916314
1 PHTR 兌換 GBP
0.0019832634
1 PHTR 兌換 EUR
0.0024100416
1 PHTR 兌換 USD
$0.00251046
1 PHTR 兌換 MYR
RM0.01129707
1 PHTR 兌換 TRY
0.088117146
1 PHTR 兌換 JPY
¥0.3958242282
1 PHTR 兌換 RUB
0.2598075054
1 PHTR 兌換 INR
0.2136652506
1 PHTR 兌換 IDR
Rp41.1550753824
1 PHTR 兌換 PHP
0.1484183952
1 PHTR 兌換 EGP
￡E.0.1278326232
1 PHTR 兌換 BRL
R$0.0153891198
1 PHTR 兌換 CAD
C$0.0035899578
1 PHTR 兌換 BDT
0.3000250746
1 PHTR 兌換 NGN
3.8982171834
1 PHTR 兌換 UAH
0.1053891108
1 PHTR 兌換 VES
Bs0.125523
1 PHTR 兌換 PKR
Rs0.6986861226
1 PHTR 兌換 KZT
1.317112839
1 PHTR 兌換 THB
฿0.0867866022
1 PHTR 兌換 TWD
NT$0.0819916236
1 PHTR 兌換 CHF
Fr0.0022343094
1 PHTR 兌換 HKD
HK$0.0195062742
1 PHTR 兌換 MAD
.د.م0.0251799138