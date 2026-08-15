Pell Network Token 今日價格

Pell Network Token (PELL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 PELL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PELL。

Pell Network Token 目前市值在 $ 55,760 排名第 #-，流通供應量為 336.00M PELL。過去 24 小時內，PELL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02488985，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PELL 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.69%。過去一天，總交易量達到 $ 1.00。

Pell Network Token（PELL）市場資訊

市值 $ 55.76K$ 55.76K $ 55.76K 成交量（24H） $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 完全稀釋市值 $ 348.50K$ 348.50K $ 348.50K 流通量 336.00M 336.00M 336.00M 總供應量 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Pell Network Token 的目前市值為 $ 55.76K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.00。PELL 的流通量為 336.00M，總供應量是 2100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 348.50K。