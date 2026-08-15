什麼是Pear Protocol？

Pear Protocol 是配對交易的家園。它讓用戶能以槓桿、鏈上方式，輕鬆點擊一下即可進行多空「配對交易」。例如，如果你認為Solana的表現將優於Cardano，你便可在Pear上做多SOL/ADA配對，輕鬆繪製圖表，方便查看與管理你的風險，然後將你的頭寸分享給你的社群。所有頭寸僅需以穩定幣（USDC）作為抵押，部分配對最高可達60倍槓桿。

Pear Protocol 的當前市場價格是多少？

Pear Protocol 的估值為 NT$0.4549707870556197816000，過去 24 小時內變動了 -1.04%。這反映了全球加密貨幣市場上最新供需狀況。

PEAR 有多少獨特持有者？

區塊鏈上有 -- 個持有者，這體現了 PEAR 的分佈情況與社群採用程度。持有者數量持續增加，通常被視為網絡參與度增強或長期興趣提升的信號。

Pear Protocol 在其原生區塊鏈上的活躍程度如何？

作為 -- 上的代幣，其活躍程度受錢包互動、網路手續費、抵押行為及智能合約使用情況影響。活躍度升高可能與更高的交易量或新興生態系統發展相關。

PEAR 的總流通供應量是多少？

目前流通供應量為 484236049.4405396，這直接影響代幣的稀缺性與估值。供應量變化可能由發行、銷毀或解鎖時間表所導致。

Pear Protocol 的 24 小時交易量是多少？

Pear Protocol 在過去一天內產生了 NT$-- 的交易量，這顯示了該資產的交易活躍程度及其流動性深度。

PEAR 相較於 Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem 競品表現如何？

與 Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem 分類中的其他資產相比，PEAR 的勢頭受到市場情緒、投資者採用情況以及與 -- 相關的區塊鏈指標影響。