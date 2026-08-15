oooo 今日價格

oooo (OOOO) 今日實時價格為 $ 0.00699463，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 OOOO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00699463 每 OOOO。

oooo 目前市值在 $ 1,514,726 排名第 #-，流通供應量為 216.56M OOOO。過去 24 小時內，OOOO 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.053961，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OOOO 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 10.71。

oooo（OOOO）市場資訊

市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 成交量（24H） $ 10.71$ 10.71 $ 10.71 完全稀釋市值 $ 6.99M$ 6.99M $ 6.99M 流通量 216.56M 216.56M 216.56M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

oooo 的目前市值為 $ 1.51M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 10.71。OOOO 的流通量為 216.56M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.99M。