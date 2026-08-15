OOBE Protocol 今日價格

OOBE Protocol (OOBE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.71%。目前 OOBE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 OOBE。

OOBE Protocol 目前市值在 $ 242,531 排名第 #-，流通供應量為 963.73M OOBE。過去 24 小時內，OOBE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OOBE 在過去一小時內波動了 -2.54%，過去7 天內波動了 -16.76%。過去一天，總交易量達到 $ 1.04K。

OOBE Protocol（OOBE）市場資訊

市值 $ 242.53K$ 242.53K $ 242.53K 成交量（24H） $ 1.04K$ 1.04K $ 1.04K 完全稀釋市值 $ 242.53K$ 242.53K $ 242.53K 流通量 963.73M 963.73M 963.73M 總供應量 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152 963,730,656.6188152

OOBE Protocol 的目前市值為 $ 242.53K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.04K。OOBE 的流通量為 963.73M，總供應量是 963730656.6188152，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 242.53K。