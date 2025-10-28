OnlyBruvs（BRUVS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002428 $ 0.00002474 24H最低價 $ 0.00002428 24H最高價 $ 0.00002474 歷史最高 $ 0.00091545 最低價 $ 0.00002177 漲跌幅（1H） +1.38% 漲跌幅（1D） +1.48% 漲跌幅（7D） +3.84%

OnlyBruvs（BRUVS）目前實時價格為 $0.00002474。過去 24 小時內，BRUVS 的交易價格在 $ 0.00002428 至 $ 0.00002474 之間波動，市場活躍度顯著。BRUVS 的歷史最高價為 $ 0.00091545，歷史最低價為 $ 0.00002177。

從短期表現來看，BRUVS 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.38%，過去 24 小時內變動為 +1.48%，過去 7 天內累計變動為 +3.84%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

OnlyBruvs（BRUVS）市場資訊

市值 $ 24.74K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 24.74K 流通量 999.94M 總供應量 999,943,403.2902949

OnlyBruvs 的目前市值為 $ 24.74K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BRUVS 的流通量為 999.94M，總供應量是 999943403.2902949，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.74K。