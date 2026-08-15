Moonvember 今日價格

Moonvember ($MVB) 今日實時價格為 $ 0.00159791，過去 24 小時內變化了 4.68%。目前 $MVB 兌 USD 的匯率為 $ 0.00159791 每 $MVB。

Moonvember 目前市值在 $ 59,933 排名第 #-，流通供應量為 37.49M $MVB。過去 24 小時內，$MVB 的交易價格在 $ 0.00158089（低點）和 $ 0.00167744（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00679735，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，$MVB 在過去一小時內波動了 +0.18%，過去7 天內波動了 -18.26%。過去一天，總交易量達到 $ 154.73。

Moonvember（$MVB）市場資訊

市值 $ 59.93K$ 59.93K $ 59.93K 成交量（24H） $ 154.73$ 154.73 $ 154.73 完全稀釋市值 $ 59.93K$ 59.93K $ 59.93K 流通量 37.49M 37.49M 37.49M 總供應量 37,490,503.27057925 37,490,503.27057925 37,490,503.27057925

Moonvember 的目前市值為 $ 59.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 154.73。$MVB 的流通量為 37.49M，總供應量是 37490503.27057925，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 59.93K。