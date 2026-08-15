mogging 今日價格

mogging (MOGGING) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 10.33%。目前 MOGGING 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOGGING。

mogging 目前市值在 $ 42,299 排名第 #-，流通供應量為 999.80M MOGGING。過去 24 小時內，MOGGING 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOGGING 在過去一小時內波動了 +0.09%，過去7 天內波動了 -17.32%。過去一天，總交易量達到 --。

mogging（MOGGING）市場資訊

市值 $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.30K$ 42.30K $ 42.30K 流通量 999.80M 999.80M 999.80M 總供應量 999,795,331.255326 999,795,331.255326 999,795,331.255326

mogging 的目前市值為 $ 42.30K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOGGING 的流通量為 999.80M，總供應量是 999795331.255326，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.30K。