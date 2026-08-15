Mintly 今日價格

Mintly (MLY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.70%。目前 MLY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MLY。

Mintly 目前市值在 $ 64,226 排名第 #-，流通供應量為 420.00M MLY。過去 24 小時內，MLY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00348101，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MLY 在過去一小時內波動了 +0.34%，過去7 天內波動了 +20.85%。過去一天，總交易量達到 $ 1.29K。

Mintly（MLY）市場資訊

市值 $ 64.23K$ 64.23K $ 64.23K 成交量（24H） $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K 完全稀釋市值 $ 152.92K$ 152.92K $ 152.92K 流通量 420.00M 420.00M 420.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Mintly 的目前市值為 $ 64.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.29K。MLY 的流通量為 420.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 152.92K。