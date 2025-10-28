microcap gem（MCG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00002117 $ 0.00002117 $ 0.00002117 24H最低價 $ 0.00002483 $ 0.00002483 $ 0.00002483 24H最高價 24H最低價 $ 0.00002117$ 0.00002117 $ 0.00002117 24H最高價 $ 0.00002483$ 0.00002483 $ 0.00002483 歷史最高 $ 0.00016139$ 0.00016139 $ 0.00016139 最低價 $ 0.00001498$ 0.00001498 $ 0.00001498 漲跌幅（1H） +1.29% 漲跌幅（1D） -11.04% 漲跌幅（7D） +9.02% 漲跌幅（7D） +9.02%

microcap gem（MCG）目前實時價格為 $0.00002144。過去 24 小時內，MCG 的交易價格在 $ 0.00002117 至 $ 0.00002483 之間波動，市場活躍度顯著。MCG 的歷史最高價為 $ 0.00016139，歷史最低價為 $ 0.00001498。

從短期表現來看，MCG 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.29%，過去 24 小時內變動為 -11.04%，過去 7 天內累計變動為 +9.02%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

microcap gem（MCG）市場資訊

市值 $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.43K$ 21.43K $ 21.43K 流通量 999.63M 999.63M 999.63M 總供應量 999,626,423.088746 999,626,423.088746 999,626,423.088746

microcap gem 的目前市值為 $ 21.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MCG 的流通量為 999.63M，總供應量是 999626423.088746，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.43K。