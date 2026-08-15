MattleFun 今日價格

MattleFun (MATTLE) 今日實時價格為 $ 0.00436013，過去 24 小時內變化了 1.98%。目前 MATTLE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00436013 每 MATTLE。

MattleFun 目前市值在 $ 193,390 排名第 #-，流通供應量為 17.50M MATTLE。過去 24 小時內，MATTLE 的交易價格在 $ 0.00431402（低點）和 $ 0.00449953（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.100965，而歷史最低價為 $ 0.00407366。

短期表現方面，MATTLE 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +0.66%。過去一天，總交易量達到 $ 866.05。

MattleFun（MATTLE）市場資訊

市值 $ 193.39K$ 193.39K $ 193.39K 成交量（24H） $ 866.05$ 866.05 $ 866.05 完全稀釋市值 $ 193.39K$ 193.39K $ 193.39K 流通量 17.50M 17.50M 17.50M 總供應量 44,354,170.689185 44,354,170.689185 44,354,170.689185

MattleFun 的目前市值為 $ 193.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 866.05。MATTLE 的流通量為 17.50M，總供應量是 44354170.689185，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 193.39K。