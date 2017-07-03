STORJ 今日價格

STORJ (STORJ) 今日實時價格為 NT$ 0.04351，過去 24 小時內變化了 6.62%。目前 STORJ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04351 每 STORJ。

STORJ 目前市值在 NT$ 18.49M 排名第 #546，流通供應量為 425.00M STORJ。過去 24 小時內，STORJ 的交易價格在 NT$ 0.04306（低點）和 NT$ 0.05167（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 124.856854821，而歷史最低價為 NT$ 1.544876204126175。

短期表現方面，STORJ 在過去一小時內波動了 -0.64%，過去7 天內波動了 -3.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 106.08K。

STORJ（STORJ）市場資訊

排名 No.546 市值 NT$ 18.49MNT$ 18.49M NT$ 18.49M 成交量（24H） NT$ 106.08KNT$ 106.08K NT$ 106.08K 完全稀釋市值 NT$ 18.49MNT$ 18.49M NT$ 18.49M 流通量 425.00M 425.00M 425.00M 總供應量 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 424,999,998.00000112 發行日期 2017-07-03 00:00:00 發行價格 NT$ 13.089915NT$ 13.089915 NT$ 13.089915 所屬公鏈 ETH

STORJ 的目前市值為 NT$ 18.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 106.08K。STORJ 的流通量為 425.00M，總供應量是 424999998.00000112，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.49M。