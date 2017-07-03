目前的實時價格是--每（/USD），當前市值為-- USD。 對USD的價格是實時更新的。 - 24小時交易量為-- USD - 在過去24小時內是 -- - 它的流通供應量是-- USD。

什麼是 ()

Storj is a protocol that creates a distributed network for the formation and execution of storage contracts between peers. The Storj protocol enables peers on the network to negotiate contracts, transfer data, verify the integrity and availability of remote data, retrieve data, and pay other nodes. Each peer is an autonomous agent, capable of performing these actions without signiﬁcant human interaction. Many of the basic tools for these interactions are described in this Full protocol documentation can be found elsewhere.

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如何購買 ()

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