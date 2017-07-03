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STORJ 目前實時價格為 0.04351 TWD。STORJ 市值為 18,491,749.9129800487312 TWD。追蹤台灣的 STORJ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！STORJ 目前實時價格為 0.04351 TWD。STORJ 市值為 18,491,749.9129800487312 TWD。追蹤台灣的 STORJ 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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STORJ實時價格 (STORJ)

1 STORJ 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.390464
NT$1.390464NT$1.390464
-6.62%1D
TWD
STORJ (STORJ) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:49:42 (UTC+8)

STORJ 今日價格

STORJ (STORJ) 今日實時價格為 NT$ 0.04351，過去 24 小時內變化了 6.62%。目前 STORJ 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.04351 每 STORJ。

STORJ 目前市值在 NT$ 18.49M 排名第 #546，流通供應量為 425.00M STORJ。過去 24 小時內，STORJ 的交易價格在 NT$ 0.04306（低點）和 NT$ 0.05167（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 124.856854821，而歷史最低價為 NT$ 1.544876204126175

短期表現方面，STORJ 在過去一小時內波動了 -0.64%，過去7 天內波動了 -3.32%。過去一天，總交易量達到 NT$ 106.08K

STORJ（STORJ）市場資訊

No.546

NT$ 18.49M
NT$ 18.49MNT$ 18.49M

NT$ 106.08K
NT$ 106.08KNT$ 106.08K

NT$ 18.49M
NT$ 18.49MNT$ 18.49M

425.00M
425.00M 425.00M

424,999,998.00000112
424,999,998.00000112 424,999,998.00000112

2017-07-03 00:00:00

NT$ 13.089915
NT$ 13.089915NT$ 13.089915

ETH

STORJ 的目前市值為 NT$ 18.49M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 106.08K。STORJ 的流通量為 425.00M，總供應量是 424999998.00000112，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 18.49M

STORJ 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.04306
NT$ 0.04306NT$ 0.04306
24H最低價
NT$ 0.05167
NT$ 0.05167NT$ 0.05167
24H最高價

NT$ 0.04306
NT$ 0.04306NT$ 0.04306

NT$ 0.05167
NT$ 0.05167NT$ 0.05167

NT$ 124.856854821
NT$ 124.856854821NT$ 124.856854821

NT$ 1.544876204126175
NT$ 1.544876204126175NT$ 1.544876204126175

-0.64%

-6.61%

-3.32%

-3.32%

STORJ（STORJ）價格歷史 TWD

跟蹤 STORJ 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.0985743-6.61%
30天NT$ -0.03108-41.67%
60天NT$ -0.03703-45.98%
90天NT$ -0.07874-64.41%
STORJ 今日價格變化

今天，STORJ 記錄了 NT$ -0.0985743 (-6.61%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

STORJ 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.03108 (-41.67%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

STORJ 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，STORJ 的變化為 NT$ -0.03703 (-45.98%)，從而更廣泛地了解其表現。

STORJ 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.07874 (-64.41%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 STORJ（STORJ）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 STORJ 價格歷史頁面

STORJ 分析

本分析利用人工智慧模型評估 STORJ 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

STORJ 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 STORJ 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 40% | 看跌 60%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

STORJ_USDT在4小時周期運行於支撐點0.04427下方。現價0.04269位於S2與S1區間的下沿，價格已偏離中樞結構。多頭排列的均線未能提供有效支撐，結構重心呈現下移趨勢。 MA與EMA組均顯示買入信號，MACD指標則形成死亡交叉形態，快慢線動能出現分層現象。RSI讀數維持在中性區域，波動率未見顯著擴張，短期動能缺乏明確方向一致性，多空力量處於平衡狀態。 上方近期阻力位位於S1價格0.04364，該位置距離現價約為2.2%；遠端參考位則為中樞0.04427。下方近期支撐位見於S2價格0.04332，但此處存在異常情況，修正後下方關鍵觀察點應關注前期低點或布林帶下軌。目前盤面需進一步驗證0.04269一線的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 STORJ 的價格？

STORJ 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. Storj 去中心化雲端儲存平台的網路採用率與使用量
2. 來自 AWS、Google Cloud 等傳統雲端供應商的競爭壓力
3. 代幣供應動態與質押機制
4. 整體加密貨幣市場情緒及比特幣走勢
5. 與企業及開發者的合作夥伴關係
6. 技術更新與平台升級
7. 影響加密貨幣與資料儲存的監管發展
8. 數位經濟中儲存需求的成長趨勢

為什麼人們想知道 STORJ 今天的價格？

人們希望了解 STORJ 今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、監控投資組合表現、把握買賣時機、研判市場趨勢，以及評估投資機會。STORJ 的去中心化儲存公用事業為其增添了波動性與投資興趣。

STORJ 的價格預測

STORJ（STORJ）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，STORJ 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
STORJ (STORJ) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，STORJ 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 STORJ 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 STORJ 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 STORJ 2026–2027 年價格的預測。

關於 STORJ

Storj (STORJ) 是一個使用區塊鏈技術和密碼學來保護線上文件的分散式雲端儲存平台。Storj 不是將數據維護在集中式伺服器中，而是將文件分解成多個部分，對其進行加密，並將其分散到全球節點網絡中。這個點對點網絡由 STORJ 驅動，STORJ 是一種 ERC-20 代幣，它激勵並獎勵用戶出租他們的閒置硬碟空間。Storj 的設計目標是增加安全性、隱私和數據控制，同時也減少對集中式數據中心的依賴。該平台通常用於數據儲存和檢索，提供了一種替代傳統雲端儲存服務的選擇。

如何在台灣購買和投資 STORJ

準備好開始使用 STORJ 了嗎？在 MEXC 購買 STORJ 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 STORJ 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 STORJ (STORJ) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，STORJ 將立即存入您的錢包。
STORJ (STORJ) 購買教程

STORJ 能做什麼？

擁有 STORJ 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 STORJ (STORJ) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是STORJ (STORJ)

Storj是一個致力於成為免審查，免監控且不會停機的雲存儲平臺。Storj平臺通過加密和一系列分散的應用程式，允許用戶以安全和分散的方式存儲數據。它使用塊交易功能，如交易分類帳，公共/私人密鑰加密和加密散列函數以實現安全性。此外，與傳統的雲存儲服務相比，它將更便宜，更快，更安全。

STORJ資源

要更深入地瞭解 STORJ，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方STORJ網站
區塊查詢

類別 :

DePINEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

人們還問：關於STORJ的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:49:42 (UTC+8)

STORJ（STORJ）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 STORJ 的更多資訊

STORJUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 STORJ。在 MEXC 上探索 STORJUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 STORJ (STORJ) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 STORJ 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
STORJ/USDT
NT$1.3875885
NT$1.3875885NT$1.3875885
-7.57%
2.31M (USDT)

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KII

NT$2.4304365
NT$2.4304365NT$2.4304365

+300.36%

utility token

utility token

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NT$0.178281
NT$0.178281NT$0.178281

-5.47%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.470304
NT$0.470304NT$0.470304

-23.73%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.22077
NT$9.22077NT$9.22077

+24.07%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.0785925
NT$9.0785925NT$9.0785925

+2.10%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4304365
NT$2.4304365NT$2.4304365

+300.36%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.695512
NT$8.695512NT$8.695512

+135.08%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.35504118
NT$0.35504118NT$0.35504118

+70.20%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.740977
NT$29.740977NT$29.740977

+31.69%

Cap

Cap

CAP

NT$2.176434
NT$2.176434NT$2.176434

+25.61%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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STORJ
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TWD

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