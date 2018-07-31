VeThor Token (VTHO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:35:50 (UTC+8)
VeThor Token 今日價格
VeThor Token (VTHO) 今日實時價格為 NT$ 0.000315，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 VTHO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000315 每 VTHO。
VeThor Token 目前市值在 NT$ 31.74M 排名第 #469，流通供應量為 100.76B VTHO。過去 24 小時內，VTHO 的交易價格在 NT$ 0.0003117（低點）和 NT$ 0.000324（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.34524025，而歷史最低價為 NT$ 0.00488680463292384。
短期表現方面，VTHO 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -5.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.85K。
VeThor Token（VTHO）市場資訊
NT$ 31.74M
NT$ 31.74MNT$ 31.74M
NT$ 68.85K
NT$ 68.85KNT$ 68.85K
NT$ 31.74M
NT$ 31.74MNT$ 31.74M
100,757,254,320
100,757,254,320 100,757,254,320
VeThor Token 的目前市值為 NT$ 31.74M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.85K。VTHO 的流通量為 100.76B，總供應量是 100757254320，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.74M。
VeThor Token 價格歷史 TWD
24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0003117
NT$ 0.0003117NT$ 0.0003117
24H最低價
NT$ 0.000324
NT$ 0.000324NT$ 0.000324
24H最高價
NT$ 0.0003117
NT$ 0.0003117NT$ 0.0003117
NT$ 0.000324
NT$ 0.000324NT$ 0.000324
NT$ 1.34524025
NT$ 1.34524025NT$ 1.34524025
NT$ 0.00488680463292384
NT$ 0.00488680463292384NT$ 0.00488680463292384
VeThor Token（VTHO）價格歷史 TWD
跟蹤 VeThor Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ -0.000009086
|-0.09%
|30天
|NT$ -0.0000615
|-16.34%
|60天
|NT$ -0.0000984
|-23.81%
|90天
|NT$ -0.0002206
|-41.19%
VeThor Token 今日價格變化
今天，VTHO 記錄了 NT$ -0.000009086 (-0.09%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
VeThor Token 30 天價格變化
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000615 (-16.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
VeThor Token 60 天價格變化
將視圖擴展到 60 天，VTHO 的變化為 NT$ -0.0000984 (-23.81%)，從而更廣泛地了解其表現。
VeThor Token 90 天價格變化
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0002206 (-41.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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目前 VTHO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|現價＜S2
|位於 S2 下方
|比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
|StochRSI
|20‑80
|中性區
|正常節奏，無極端信號。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|價格 < 下軌
|觸及或突破下軌
|進入「便宜」區，波動放大。
|RSI (14)
|超賣
|< 30
|跌得稍快，短線可能反彈。
|MA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
|EMA 組
|7 買 0 中立 0 賣
|≥ 80% 買入
|均線全面順排，短期顯著高於長期。
VTHO_USDT在4小時周期運行於3.149E-4，處於S2樞紐點下方。價格偏離中心軸3.204E-4，位於下行通道的低位區間。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢仍維持空頭排列。指標一致性出現背離，快慢線方向呈分層狀態。
MACD錄得死叉狀態，動能向下發散。RSI進入超賣區域，短期拋壓集中釋放。KDJ與StochRSI數值徘徊於低位，波動率維持收縮態勢。多空動能分布不均，賣方力量佔據主導地位。布林帶開口收窄，價格沿下軌運行。
近端阻力位位於S2點位3.155E-4，距離現價0.006E-4。上方關鍵參考為中心軸3.204E-4，距離現價0.055E-4。下方支撐需關注前低位置，並觀察量能配合情況。遠端阻力設於R1點位3.221E-4，構成上行空間邊界。價位間距緊密，突破需伴隨成交量放大。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
哪些因素影響 VeThor Token 的價格？
VeThor Token (VTHO) 的價格受到多項關鍵因素的影響：
1. VeChain 網路的使用情況——交易量越高，對 VTHO 的需求也隨之增加，因為 VTHO 會在網路運作中被消耗。
2. VET 代幣的持有量——VTHO 是透過持有 VET 代幣而產生的，因此 VET 價格及質押狀況會影響 VTHO 的供應量。
3. 企業採用程度——採用 VeChain 的企業越多，VTHO 的消耗量也會隨之增加。
4. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會對 VTHO 的價格產生影響。
5. 代幣經濟學——VTHO 的發行速率與銷毀機制會影響供需平衡。
為什麼人們想知道 VeThor Token 今天的價格？
人們想要了解今日的 VeThor Token (VTHO) 價格，因為這對於 VeChain 區塊鏈交易至關重要。在使用 VeChain 網路時，VTHO 會被用作 Gas 費用，因此其價格對於成本計算而言極為關鍵。投資者會追蹤 VTHO 價格，以優化交易決策與投資組合管理。
VeThor Token 的價格預測
VeThor Token（VTHO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，VTHO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%。VeThor Token (VTHO) 2040 年價格預測（ 14 年後）
在 2040 年，VeThor Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 VeThor Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 VeThor Token 價格預測
，訪問我們的價格預測頁面，查看 VTHO 2026–2027 年價格的預測。
關於 VeThor Token
VeChain Thor Energy (VTHO) 是 VeChain 區塊鏈的次要加密貨幣，該平台旨在增強供應鏈管理和業務流程。VTHO 被用作 "gas" 或能量來驅動 VeChain 網絡上的交易和智能合約互動，類似於 Ether 在 Ethereum 區塊鏈中的角色。只要持有 VeChain 的主要代幣 VET，就會自動產生 VTHO，這個過程被稱為抵押。雙代幣系統的設計目的是將使用區塊鏈服務的成本與市場投機分開。這種設計使 VeChain 區塊鏈能夠維持穩定的交易成本，使其對企業來說更具可預測性和用戶友好性。
如何在台灣購買和投資 VeThor Token
準備好開始使用 VeThor Token 了嗎？在 MEXC 購買 VTHO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 VeThor Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 VeThor Token (VTHO) 購買之旅。
步驟一
註冊帳戶並完成 KYC
在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟三
進入現貨交易
在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四
選擇代幣
MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五
完成購買
輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，VeThor Token 將立即存入您的錢包。
VeThor Token 能做什麼？
擁有 VeThor Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。
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什麼是VeThor Token (VTHO)
VeThor Token（VTHO）是 VeChainThor 區塊鏈的功能型代幣，負責支付交易、智慧合約及鏈上操作的「燃料費」，是網路運作不可或缺的一部分。
VeChain 的雙代幣模型將 VET（價值）與 VTHO（使用）區隔，確保成本可預期並維持網路可擴展性。使用者也可透過 StarGate 質押計畫獲得 VTHO，增加代幣的額外價值。
身為 VIP-180 標準代幣，VTHO 是 VeChain 實現區塊鏈落地與真實應用的重要基礎。隨著交易需求提升，其使用需求與潛在價值同步增長，使 VTHO 成為 VeChain 生態系中不可或缺的核心資產。
白皮書
VeChain 採用雙代幣架構，旨在讓企業應用更穩定、更具可預測性。VET 是主要價值轉移代幣，同時亦賦予持有者參與生態系治理的投票權。VTHO 則會自動產生給持有 VET 的用戶，作為網路交易手續費代幣。透過將手續費支付與主代幣的市場波動分離，此模型旨在降低投機行為對營運成本的影響，並為企業提供更一致的營運條件。該代幣設計亦納入激勵機制，以獎勵經驗證的永續行動，並利用代幣來衡量與交換經濟價值及環境價值。參與者可透過對永續目標做出經確認的正面貢獻來賺取代幣，並於 VeChain 網路內多個生態系中使用這些代幣。此架構進一步包含正外部性之價值歸屬機制，支持以永續行為為核心的新興市場之誕生。
VeChain 已與多家大型企業及顧問集團建立策略合作夥伴關係，包括 DNV、PwC，以及眾多零售與奢侈品公司。該組織透過專注於區塊鏈基礎設施開發、物聯網（IoT）整合與生態系擴張的團隊，支援上述努力。基金會則透過加速器計畫、獎助金計畫，以及廣泛的開發者資源，推動生態系成長。VeChain 亦與政府機構合作，其中一個顯著案例是聖馬利諾（San Marino），該專案正於當地設立新總部。2023 年，VeChain 更將企業合作關係延伸至汽車與再生能源產業的重要組織，進一步強化其在永續發展導向科技領域的地位。整體而言，團隊的策略核心，在於透過合作夥伴關係與技術執行，將區塊鏈創新與既有企業需求緊密連結。
VeChain 由 VeChainThor 區塊鏈驅動，並採用專為企業需求量身打造的權威證明（PoA 2.0）共識機制。其技術棧將區塊鏈與物聯網（IoT）硬體、人工智慧（AI）能力及 5G 連接整合，以支援其所稱之「永續發展區塊鏈生物圈（Blockchain Biosphere for Sustainability）」。此方法旨在打造專屬生態系，針對不同永續發展需求提供解決方案，包括供應鏈最佳化、減排措施，以及循環經濟計畫。智能合約用於自動執行協議與處理獎勵發放；網路同時支援同質化代幣（fungible tokens）與非同質化代幣（NFT），以實現價值轉移與所有權驗證。除了安全性與透明度外，平台亦強調高速交易與成本效益，以滿足大規模企業部署需求。關鍵一環在於透過 IoT 裝置與感測器，將現實世界資訊上鏈，打造「虛實融合（phygital）」環境，使實體永續行動能在區塊鏈上精準追蹤與驗證。系統亦內建交易手續費委託（transaction fee delegation）機制，讓使用者無需直接管理加密貨幣即可與應用程式互動，大幅降低採用門檻。
VeChain 正在打造一個區塊鏈平台，旨在透過集體參與來提升個人影響力，進而推動永續發展。其目標是建構相互連結的生態系統，讓個人、企業與公部門機構能就環境與社會議題，以透明方式協作。透過 Web3 技術元件（包括區塊鏈、智能合約與代幣），VeChain 提供記錄、驗證並激勵永續相關行為的方式，同時兼顧隱私保護，並強化對共享資料的信任度。實際應用上，該平台定位為協助組織將永續行動轉化為可衡量、可驗證、且與真實經濟價值掛鉤的成果。
VeChain 的發展時間軸從 2015 年延續至今，進展主要由重大技術交付與合作夥伴關係相關的里程碑所定義。其中備受矚目的成就包括：PoA 2.0 的實作、穩定幣 VeUSD 的推出，以及愛爾蘭技術中心的啟用。該專案已推出關鍵計畫，例如 VeCarbon 與 VeWorld 錢包，進一步拓展其在永續科技領域的布局。近期，VeChain 更將版圖擴展至 Web3 遊戲與 NFT 相關計畫，並於 2023 年正式推出 VeChain NFT 市場。展望未來，重點工作包含擴展「永續區塊鏈生態圈（Blockchain Biosphere for Sustainability）」、建立策略性生態系合作夥伴關係，以及強化平台功能。路線圖持續聚焦於透過基於區塊鏈的應用，提供碳中和與永續供應鏈管理解決方案。規劃中的工作還包括導入更先進的治理機制，以及深化 Web3 技術整合，以支援不斷擴大的永續發展計畫。
VeThor Token資源
要更深入地瞭解 VeThor Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：
人們還問：關於VeThor Token的其他問題
如果 VeThor Token 的年增長率為 5%，其估值到 2027 年將達到約 --，到 2030 年將達到 --，到 2035 年將達到 --，到 2040 年將達到 --。這些數據展示了穩定的複合增長情景，但未來實際價格仍取決於市場採用情況、監管進展和宏觀經濟環境。您可在下方查看完整預測表，了解 VeThor Token 潛在價格及預期投資回報率的逐年分析。
VeThor Token 今日價格為 NT$ 0.0100863。查看我們的價格歷史記錄部分，了解今日、30 天、60 天和 90 天的歷史記錄。
VeThor Token 仍然是一種交易活躍的加密貨幣，市場參與度和生態系統持續發展。然而，像投資 VTHO 這樣的加密貨幣投資本質上具有波動性，應與您的個人風險承受能力相符。在做出財務決策和投資之前，請務必進行獨立研究 (DYOR) 並考慮市場狀況。
過去 24 小時內，MEXC 上 VeThor Token 的交易量為 --。
VTHO 的實時價格根據包括 MEXC 在內的主要交易所的全球交易活動實時更新。市場價格會因流動性、交易量和整體市場情緒的變化而持續波動。要查看您首選貨幣的最新 VeThor Token 價格，請造訪 VTHO 價格頁面了解更多資訊。
VTHO 的價格受多種關鍵因素影響，包括整體市場情緒、交易量、技術發展和用戶採用趨勢。更廣泛的宏觀經濟條件，例如利率變化、流動性週期和監管信號，也在價格變動中發揮着重要作用。
要了解實時市場變化和項目動態，請訪問 MEXC 新聞，獲取最新分析和加密貨幣見解。
以下是 MEXC 上目前按 24 小時交易量排名的熱門代幣。價格和表現將根據實時市場數據持續更新。
BTC
62,876.78
-0.18%
ETH
1,879.88
-0.09%
GOLD(XAUT)
4,361.47
-0.27%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.2
-0.60%
MEXC 支持止損和止盈單，以幫助自動管理風險。
1. 前往「現貨」或「合約」交易區，選擇 VTHO/USDT 交易對。
2. 從訂單類型菜單中選擇「止損限價」或「觸發訂單」。
3. 設定觸發價（激活訂單的價位）和執行價（訂單成交的價格）。
4. 確認訂單詳情並提交。
如果 VeThor Token 的價格走勢與您的持倉方向相反，您的止損單將觸發；而止盈單會在達到您的目標盈利水平時自動執行。
如需詳細示例和教程，請訪問 MEXC 現貨交易指南。
VeThor Token 的價格今年可能會上漲，具體取決於市場狀況和項目進展。查看 VeThor Token (VTHO) 的價格預測，了解更深入的分析。
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VeThor Token（VTHO）重要行業更新
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
VTHOUSDT（合約交易）
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NT$0.010089502
NT$0.010089502NT$0.010089502
-0.12%
217.69M (USDT)
免責聲明
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