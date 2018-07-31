VeThor Token 今日價格

VeThor Token (VTHO) 今日實時價格為 NT$ 0.000315，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 VTHO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000315 每 VTHO。

VeThor Token 目前市值在 NT$ 31.74M 排名第 #469，流通供應量為 100.76B VTHO。過去 24 小時內，VTHO 的交易價格在 NT$ 0.0003117（低點）和 NT$ 0.000324（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.34524025，而歷史最低價為 NT$ 0.00488680463292384。

短期表現方面，VTHO 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -5.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.85K。

VeThor Token（VTHO）市場資訊

排名 No.469 市值 NT$ 31.74MNT$ 31.74M NT$ 31.74M 成交量（24H） NT$ 68.85KNT$ 68.85K NT$ 68.85K 完全稀釋市值 NT$ 31.74MNT$ 31.74M NT$ 31.74M 流通量 100.76B 100.76B 100.76B 總供應量 100,757,254,320 100,757,254,320 100,757,254,320 市場佔有率 0.01% 發行日期 2018-07-31 00:00:00 所屬公鏈 VET

VeThor Token 的目前市值為 NT$ 31.74M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.85K。VTHO 的流通量為 100.76B，總供應量是 100757254320，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.74M。