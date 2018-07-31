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VeThor Token 目前實時價格為 0.000315 TWD。VTHO 市值為 31,738,535.1108 TWD。追蹤台灣的 VTHO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！VeThor Token 目前實時價格為 0.000315 TWD。VTHO 市值為 31,738,535.1108 TWD。追蹤台灣的 VTHO 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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VeThor Token 圖標

VeThor Token實時價格 (VTHO)

1 VTHO 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$0.0100863
NT$0.0100863NT$0.0100863
-0.09%1D
TWD
VeThor Token (VTHO) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:35:50 (UTC+8)

VeThor Token 今日價格

VeThor Token (VTHO) 今日實時價格為 NT$ 0.000315，過去 24 小時內變化了 0.09%。目前 VTHO 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.000315 每 VTHO。

VeThor Token 目前市值在 NT$ 31.74M 排名第 #469，流通供應量為 100.76B VTHO。過去 24 小時內，VTHO 的交易價格在 NT$ 0.0003117（低點）和 NT$ 0.000324（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 1.34524025，而歷史最低價為 NT$ 0.00488680463292384

短期表現方面，VTHO 在過去一小時內波動了 +0.12%，過去7 天內波動了 -5.64%。過去一天，總交易量達到 NT$ 68.85K

VeThor Token（VTHO）市場資訊

No.469

NT$ 31.74M
NT$ 31.74MNT$ 31.74M

NT$ 68.85K
NT$ 68.85KNT$ 68.85K

NT$ 31.74M
NT$ 31.74MNT$ 31.74M

100.76B
100.76B 100.76B

100,757,254,320
100,757,254,320 100,757,254,320

0.01%

2018-07-31 00:00:00

VET

VeThor Token 的目前市值為 NT$ 31.74M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 68.85K。VTHO 的流通量為 100.76B，總供應量是 100757254320，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 31.74M

VeThor Token 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.0003117
NT$ 0.0003117NT$ 0.0003117
24H最低價
NT$ 0.000324
NT$ 0.000324NT$ 0.000324
24H最高價

NT$ 0.0003117
NT$ 0.0003117NT$ 0.0003117

NT$ 0.000324
NT$ 0.000324NT$ 0.000324

NT$ 1.34524025
NT$ 1.34524025NT$ 1.34524025

NT$ 0.00488680463292384
NT$ 0.00488680463292384NT$ 0.00488680463292384

+0.12%

-0.09%

-5.64%

-5.64%

VeThor Token（VTHO）價格歷史 TWD

跟蹤 VeThor Token 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.000009086-0.09%
30天NT$ -0.0000615-16.34%
60天NT$ -0.0000984-23.81%
90天NT$ -0.0002206-41.19%
VeThor Token 今日價格變化

今天，VTHO 記錄了 NT$ -0.000009086 (-0.09%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

VeThor Token 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0000615 (-16.34%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

VeThor Token 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，VTHO 的變化為 NT$ -0.0000984 (-23.81%)，從而更廣泛地了解其表現。

VeThor Token 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0002206 (-41.19%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 VeThor Token（VTHO）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 VeThor Token 價格歷史頁面

VeThor Token 分析

本分析利用人工智慧模型評估 VeThor Token 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

VeThor Token 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 VTHO 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點現價＜S2位於 S2 下方比近期「最便宜」區間還便宜，處於低位地帶。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)價格 < 下軌觸及或突破下軌進入「便宜」區，波動放大。
RSI (14)超賣< 30跌得稍快，短線可能反彈。
MA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。
EMA 組7 買 0 中立 0 賣≥ 80% 買入均線全面順排，短期顯著高於長期。

VTHO_USDT在4小時周期運行於3.149E-4，處於S2樞紐點下方。價格偏離中心軸3.204E-4，位於下行通道的低位區間。短期均線組呈現買入信號，長期趨勢仍維持空頭排列。指標一致性出現背離，快慢線方向呈分層狀態。 MACD錄得死叉狀態，動能向下發散。RSI進入超賣區域，短期拋壓集中釋放。KDJ與StochRSI數值徘徊於低位，波動率維持收縮態勢。多空動能分布不均，賣方力量佔據主導地位。布林帶開口收窄，價格沿下軌運行。 近端阻力位位於S2點位3.155E-4，距離現價0.006E-4。上方關鍵參考為中心軸3.204E-4，距離現價0.055E-4。下方支撐需關注前低位置，並觀察量能配合情況。遠端阻力設於R1點位3.221E-4，構成上行空間邊界。價位間距緊密，突破需伴隨成交量放大。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 VeThor Token 的價格？

VeThor Token (VTHO) 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. VeChain 網路的使用情況——交易量越高，對 VTHO 的需求也隨之增加，因為 VTHO 會在網路運作中被消耗。

2. VET 代幣的持有量——VTHO 是透過持有 VET 代幣而產生的，因此 VET 價格及質押狀況會影響 VTHO 的供應量。

3. 企業採用程度——採用 VeChain 的企業越多，VTHO 的消耗量也會隨之增加。

4. 市場情緒——整體加密貨幣市場的趨勢會對 VTHO 的價格產生影響。

5. 代幣經濟學——VTHO 的發行速率與銷毀機制會影響供需平衡。

為什麼人們想知道 VeThor Token 今天的價格？

人們想要了解今日的 VeThor Token (VTHO) 價格，因為這對於 VeChain 區塊鏈交易至關重要。在使用 VeChain 網路時，VTHO 會被用作 Gas 費用，因此其價格對於成本計算而言極為關鍵。投資者會追蹤 VTHO 價格，以優化交易決策與投資組合管理。

VeThor Token 的價格預測

VeThor Token（VTHO）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，VTHO 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
VeThor Token (VTHO) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，VeThor Token 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 VeThor Token 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 VeThor Token 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 VTHO 2026–2027 年價格的預測。

關於 VeThor Token

VeChain Thor Energy (VTHO) 是 VeChain 區塊鏈的次要加密貨幣，該平台旨在增強供應鏈管理和業務流程。VTHO 被用作 "gas" 或能量來驅動 VeChain 網絡上的交易和智能合約互動，類似於 Ether 在 Ethereum 區塊鏈中的角色。只要持有 VeChain 的主要代幣 VET，就會自動產生 VTHO，這個過程被稱為抵押。雙代幣系統的設計目的是將使用區塊鏈服務的成本與市場投機分開。這種設計使 VeChain 區塊鏈能夠維持穩定的交易成本，使其對企業來說更具可預測性和用戶友好性。

如何在台灣購買和投資 VeThor Token

準備好開始使用 VeThor Token 了嗎？在 MEXC 購買 VTHO 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 VeThor Token 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 VeThor Token (VTHO) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，VeThor Token 將立即存入您的錢包。
VeThor Token (VTHO) 購買教程

VeThor Token 能做什麼？

擁有 VeThor Token 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 VeThor Token (VTHO) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是VeThor Token (VTHO)

VeThor Token（VTHO）是 VeChainThor 區塊鏈的功能型代幣，負責支付交易、智慧合約及鏈上操作的「燃料費」，是網路運作不可或缺的一部分。 VeChain 的雙代幣模型將 VET（價值）與 VTHO（使用）區隔，確保成本可預期並維持網路可擴展性。使用者也可透過 StarGate 質押計畫獲得 VTHO，增加代幣的額外價值。 身為 VIP-180 標準代幣，VTHO 是 VeChain 實現區塊鏈落地與真實應用的重要基礎。隨著交易需求提升，其使用需求與潛在價值同步增長，使 VTHO 成為 VeChain 生態系中不可或缺的核心資產。

白皮書

VeThor Token資源

要更深入地瞭解 VeThor Token，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方VeThor Token網站
區塊查詢

類別 :

Layer 1 (L1)Smart Contract PlatformVeChain Ecosystem

人們還問：關於VeThor Token的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-15 05:35:50 (UTC+8)

VeThor Token（VTHO）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 VeThor Token 的更多資訊

VTHOUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 VTHO。在 MEXC 上探索 VTHOUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 VeThor Token (VTHO) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 VeThor Token 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
VTHO/USDT
NT$0.010089502
NT$0.010089502NT$0.010089502
-0.12%
217.69M (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.1302906
NT$2.1302906NT$2.1302906

+250.15%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.14879694
NT$0.14879694NT$0.14879694

-6.53%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.4687728
NT$0.4687728NT$0.4687728

-5.60%

up

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NT$9.897382
NT$9.897382NT$9.897382

+1.01%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.8202292
NT$8.8202292NT$8.8202292

-3.44%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

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NT$2.1302906
NT$2.1302906NT$2.1302906

+250.15%

ShotsAI

ShotsAI

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NT$0.002484752
NT$0.002484752NT$0.002484752

+55.20%

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NT$0.5417784NT$0.5417784

+19.91%

Fusionist

Fusionist

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NT$10.6168714
NT$10.6168714NT$10.6168714

+19.59%

Cap

Cap

CAP

NT$2.1194038
NT$2.1194038NT$2.1194038

+10.53%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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VTHO
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TWD

1 VTHO = 0.0100863 TWD